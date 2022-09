Kanton Uri Zum Jubiläum der Luftseilbahn wandern Schattdorferinnen und Schattdorfer aufs Haldi Der Gemeinderat Schattdorf lädt ein zur Jubiläumswanderung aufs Haldi.

Der Gemeinderat Schattdorf erweist dem Haldi und seiner Luftseilbahn anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens eine Ehre der etwas anderen Art. Am kommenden Samstag findet nämlich das Jubiläumsfest bei der Bergstation statt. An diesem Festtag lädt der Gemeinderat Schattdorf alle interessierten Schattdorferinnen und Schattdorfer zu einer Wanderung aufs Haldi ein.

Die Haldibahn wird 100 Jahre alt. Bild: PD

Treffpunkt und Start ist bei der Talstation der Luftseilbahn, Abmarsch ist 11 Uhr. Nach dem gemeisterten Aufstieg erwartet die Wandergruppe um etwa 12.30 Uhr an der Bergstation eine kleine Stärkung: Der Gemeinderat offeriert mit freundlicher Unterstützung des Musikvereins Haldi eine feine Wurst mit Brot inklusive Getränke.

Keine Voranmeldung nötig

Im Anschluss gondelt das Jubiläumsbähnli die Wanderschaft wieder talwärts. Wer mag, kann direkt im Anschluss ab 14 Uhr an den Apéro des Jubiläumsfestes, eröffnet von Alphornbläsern. «Für unseren Jubiläumsmarsch aufs Haldi braucht es keine vorgängige Anmeldung, sondern nur Freude am Gehen und Beisammensein. In diesem Sinne freuen wir uns über jede Mitläuferin und jeden Mitläufer», sagt Gemeindepräsident Bruno Gamma. (pd/lur)