Kanton Uri Zwei ausländische Gleitschirmpiloten sind verunfallt Unabhängig voneinander sind zwei ausländische Staatsangehörige mit ihrem Gleitschirm am Samstag respektive Freitag abgestürzt. Beide mussten von der Rega in ein Spital gebracht werden.

Am Samstag Nachmittag, circa um 13:40 Uhr, ist ein italienischer Staatsangehöriger mit seinem Gleitschirm auf dem Urnerboden im Bereich Obere Hütten verunfallt. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, kollidierte er auf seinem Flug vom Braunwald herkommend in Richtung Klausenpasshöhe mit einem Heuseil. Infolgedessen verlor er die Herrschaft über seinen Gleitschirm und stürzte einige Meter ab. Beim Unfall zog sich der 24-Jährige erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der Rega in das Kantonsspital Uri überführt.

Am Freitag zuvor, kurz nach 17 Uhr, ist ein weiterer Gleitschirmpilot abgestürzt. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, flog ein österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Gleitschirm vom Klausenpass her in Richtung Urner Talboden. Im Bereich Trudelingen/Ennetschächen befand er sich auf niedriger Flughöhe und musste einer Telefonleitung ausweichen. Wegen diesem Flugmanöver verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte aus geringer Höhe zu Boden. Beim Vorfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Die Rega überführte ihn deswegen in ein ausserkantonales Spital, welches er aber bereits am Freitagabend wieder verlassen konnte.

Im Einsatz standen am Freitag der Rettungsdienst Uri, die Rega sowie die Kantonspolizei Uri und am Samstag die Rega sowie die Kantonspolizei Uri. (zgc)