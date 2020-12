Kantonsbudget 2021 Urner Landrat erachtet 9-Millionen-Defizit als vertretbar Die fetten Jahre dürften für Uri vorbei sein – nun wird das Ersparte gebraucht. Den Landräten ist klar, dass bald der Sparhebel angesetzt werden muss. Dieser fehlt jedoch noch im Budget 2021.

«Das 9-Millionen-Defizit schockt nicht gross», sagte Georg Simmen (FDP, Realp), Präsident der Finanzkommission in der Budgetdebatte des Landrats vom Mittwoch. Diese Haltung unterstrich auch das Schlussresultat. Der Landrat sagte einstimmig Ja zu einem Minderertrag von 9,2 Millionen, dies bei einem Gesamtaufwand von 428 Millionen Franken. Einzig der Betrag für den Winterdienst wurde um 200'000 Franken nach oben korrigiert. Der Sparhebel sei am falschen Ort angesetzt, denn wie schneereich der Winter werde, könne man nicht voraussagen, so die einhellige Meinung.

Noch kein Massnahmenpaket geschnürt

Man sei sich von den vergangenen Jahren gewohnt, negativ zu budgetieren und am Schluss doch einen Gewinn herauszuziehen, sagte Georg Simmen. Damit dürfte im kommenden Jahr jedoch Schluss sein. Gleichzeitig sollte 2021 das vorläufige Höchstmass an Investitionen erreicht werden, oder wie es Simmen ausdrückte: «Die guten, fetten Jahre sind langsam vorbei.» Trotzdem schnürten bisher weder der Landrat noch die Regierung ein umfassendes Spar- und Massnahmenpaket. «Keine Direktion musste den Gürtel enger spannen», so Simmen. Im kommenden Jahr müsse sich dies allenfalls ändern.

Anders als Simmen geht Michael Arnold (CVP, Altdorf) davon aus, dass allenfalls zu optimistisch budgetiert wurde. Allgemein habe das Budget aber zu wenigen Diskussionen in der Fraktion geführt. Isoliert betrachtet sei das Budget nicht zufriedenstellend, fasste es Christian Schuler (SVP, Erstfeld) zusammen. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Lage könne man zufrieden sein. Die SVP-Fraktion mahnt zur Vorsicht, sich nicht in falsche Sicherheit zu wiegen. Denn ob die hohen Ausschüttungen der Nationalbank an die Kantone anhalten werden, sei «alles andere als klar». Für Schuler heisst das: «Der Kanton muss die Komfortzone verlassen und Ausgaben kritisch hinterfragen.» Die negative Entwicklung müsse gestoppt werden. Allerdings nicht mit einer Steuererhöhung, wie er betonte. So etwas komme für die SVP nicht in Frage und werde bekämpft.

Grossinvestitionen, wie hier für den Kantonsbahnhof Altdorf, belasten das Budget. Bild: Urs Hanhart

Aktives Management gefordert

Das Budget löse keine Begeisterung aus, sei aber verkraftbar, sagte Thomas Sicher (Altdorf) seitens der FDP. Auch für ihn ist das Budget ein Fingerzeig, um sich frühzeitig Gedanken über die Zukunft zu machen. «Es wird die Aufgabe des Landrats sein, rechtzeitig Massnahmen zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen zu beschliessen», sagte Sicher. Es seien Sparmassnahmen aller Direktionen zu begrüssen. Diese müssten aber «aktiv gemanagt» werden. Vorerst gelte es zu hoffen, dass sich die Coronapandemie nicht allzu drastisch auf die Steuereinnahmen auswirken werde.

Auch die SP/Grüne-Fraktion wich nicht im Wesentlichen von den Würdigungen der anderen ab. Für Sylvia Läubli (SP, Erstfeld) fehlen im Budget aber Überlegungen zum Klima. «Wir werden nicht umher kommen, auch für Klimaschutzprojekte Mittel zu beschaffen.»

Uri dank geringerer Exporte weniger gebeutelt

In Sachen Covid-19 gehe die Regierung von einem «mittleren Szenario» aus, sagte Finanzdirektor Urs Janett. Corona wirke sich auch auf den Steuerertrag aus, Uri dürfte aber mit einem blauen Auge davonkommen. «Auf einmal wirkt es sich positiv aus, dass unsere Wirtschaft nicht so stark vom Export abhängt.» Trotzdem wurde ein Minus berechnet.

Dass Uri im Nationalen Finanzausgleich (NFA) an Ressourcen gewonnen hat, würdigt der Finanzdirektor positiv, obwohl dadurch die Beiträge der anderen Kantone sinken. Uri müsse die positive Entwicklung nutzen und aus eigener Kraft vorwärts kommen. Gleich wie 2020 geht man für das kommende Jahr von einer vierfachen Ausschüttung der Nationalbank an die Kantone aus, wofür man schon bald die Vereinbarung erhalten werde. Ein Blick auf die Aktienmärkte unterstreiche diese Annahme. Längerfristig rechnet die Regierung aber nur noch mit der zweifachen Ausschüttung. Auch wenn dies von den Landräten noch nicht im Wesentlichen bemerkt wurde, betonte der Finanzdirektor, dass das Budget ohne bereits eingeführte Sparbemühungen noch düsterer aussehen würde.