Kantonspolizei Uri kontrolliert in Erstfeld Cars Bei einer Kontrolle von Reisecars in Erstfeld hat die Kantonspolizei Uri vier Anzeigen wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen erstattet. Zwei Cars mussten gar vollständig stillgelegt werden.

(pd/chi) Am Freitag, 12. April, führten Mitarbeitende der Kantonspolizei Uri sowie des Bundesamtes für Verkehr und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz zwischen am Nachmittag und Abend im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld eine Kontrolle von Reisecars durch. Dabei wurden 28 Gesellschaftswagen (4 CH / 22 EU / 2 Drittstaaten) sowie 576 Passagiere einer umfassenden verkehrs- und kriminalpolizeilichen Kontrolle unterzogen.

Vier Anzeigen erfolgten aufgrund technischer Mängel an den Fahrzeugen. Zwei dieser Fahrzeuge mussten vollständig stillgelegt werden, das eine wegen auslaufendem Öl an der Lenkpneumatik und das andere wegen zu viel Spiel am Spurstangengelenk. In drei Fällen wurden Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften und in einem Fall wegen Gewichtsüberschreitung festgestellt. Zudem wird in zwei Fällen aufgrund von Ungereimtheiten bei der Transportlizenz rapportiert. Versuchsweise wurden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz Strahlenmessungen durchgeführt. Diese ergaben keine Auffälligkeiten. Sämtliche Atemalkoholproben der Chauffeure fielen negativ aus.