Delegiertenversammlung Karin Mangold sitzt neu im Vorstand der Urner Samariter Im Herbst soll die Ehrung langjähriger Samariter für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt werden.

(pd/mu) Das vergangene Jahr bestand aus Hoffnung, Enttäuschungen, Änderungen, Verschiebungen, Schutzkonzepten und Absagen. Die Pandemie hat die Arbeitswelt, das Privat- und Vereinsleben geprägt. Es steht zu hoffen, dass in diesem Jahr die Normalität zurückkehrt und das Vereinsleben wieder ausgeübt und genossen werden kann.

Auch in diesem Jahr musste die Delegiertenversammlung (DV) abgesagt und per Zirkularbeschluss, welcher den Vereinen zugestellt wurde, durchgeführt werden. Die Abstimmungsbögen wurden von unserem Sekretariat gesammelt, kontrolliert und von Rechnungsrevisor Ralf Wyrsch gründlich geprüft.

Das Protokoll des letzten Zirkularbeschlusses DV, der Jahresbericht des Präsidenten und der technischen Kommission (TK) wurden genehmigt.

Jahresrechnung schliesst mit einem Plus

Die Jahresrechnung weist aufgrund von Minderausgaben und Sondereinnahmen im Jahr 2020 einen Gewinn knapp 3300 Franken aus.

Die Rechnungsrevisoren haben die Verwaltungsrechnung, die Bilanz und den Rechnungsfond geprüft und baten die Delegierten darum, der Kassierin Echser Andrea die Décharge zu erteilen.

Die Vorstandsmitglieder Barbara Buttliger vom Samariterverein Seedorf und Andrea Echser vom Samariterverein Silenen. Neu in den Vorstand wählten die Delegierten Karin Mangold vom Samariterverein Erstfeld als Sekretärin. Als Abgeordnete oder Ersatzabgeordnete wurden Käthy Gisler und Rosmarie Zgraggen wiedergewählt:

Ehrungen werden im September nachgeholt

Da die Delegiertenversammlung und somit die Ehrungen langjähriger Samariterinnen und Samariter wie schon im Jahr 2020 auch im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden konnten, hat der Vorstand beschlossen, dies an einer eigenen Veranstaltung am 25. September in Attinghausen nachzuholen. Der Samariterverein Ursern hat sich bereit erklärt, im kommenden Jahr die Delegiertenversammlung und die Feldübung durchzuführen. Der Vorstand, sowie die Samariterinnen und Samariter freuen sich, die beiden Veranstaltungen in Andermatt zu besuchen.