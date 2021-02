Katastrophen-Management Interpellation zur Urner Krisenfestigkeit: Wie gross ist das Risiko eines Strommangels? CVP-Landräte gelangen in einer Interpellation mit Fragen zum Katastrophen-Management an den Regierungsrat.

Die Pandemie hat die Verwundbarkeit moderner Gesellschaften offen gelegt. Eine breite Allianz aus CVP-Landräten zeigt sich deshalb in einer Interpellation besorgt, was das Risikomanagement bei Katastrophen im Kanton Uri betrifft. Sie stellen dem Regierungsrat in einer am Mittwoch eingereichten Interpellation hierzu neun Fragen.

In ihren Überlegungen stützen sie sich auf die im November aktualisierte Gefährdungsanalyse des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Pandemien und länger andauernde Stromengpässe stellen demnach das grösste Risiko für die Schweiz dar. «Die Pandemie hat gezeigt, dass nicht alle Kantone für dieses Ereignis auf dem dafür notwendigen Niveau vorbereitet waren», schreibt Erstunterzeichner Ruedi Wyrsch aus Flüelen in der Interpellation.

Nur ein Drittel der Gemeinden hatte Pandemieplan

Darin wird auch auf eine Studie des Schweizerischen Gemeindeverbands vom vergangenen Juni verwiesen. Diese habe gezeigt, «dass nur rund ein Drittel der Gemeinden über einen eigenen Pandemieplan verfügt». Weiter habe es zu Beginn der Pandemie teilweise auch auf kantonaler Ebene an Notfallplanung und Schutzmaterialien gemangelt.

Nebst Ruedi Wyrsch aus Flüelen stellen Karin Gaiser aus Erstfeld, Rafael Keusch aus Altdorf, Franz Christen aus Schattdorf und Michael Arnold aus Altdorf daher folgende Fragen an den Regierungsrat: