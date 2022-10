Uri Katzenmusik erweitert Vorstand Im Hotel Waldhof traf sich die Katzenmusikgesellschaft zur diesjährigen GV und legte das Programm für die Fasnacht 2023 fest.

Der neue Vorstand der Katzenmusikgesellschaft Bürglen. Hinten von links nach rechts: Gabi Heiner, Pia Gehrig, Julia Arnold, Lilian Arnold, Marianne Arnold. Vorne von links: Reto Röthlin, Pascal Herger, Brosi Gehrig. Bild: PD

Auf die GV hin haben sich sechs Personen bereit erklärt, im Vorstand mitzuarbeiten. Mit den beiden aktuell Gewählten ergäbe das acht Mitglieder. Um so viel Bereitschaft einbinden zu können, wurde in den Statuten festgelegt, dass der Vorstand aus maximal acht Personen besteht. Neu wird nur noch das Präsidium ins Amt gewählt, sonst konstituiert sich der Vorstand selbst. Mit dieser neuen Form kann die Anzahl Mitglieder variieren und es entspricht dennoch den Statuten. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die vier Frauen und zwei Männer einstimmig gewählt. Somit ist der Vorstand nach vielen Jahren in Unterbesetzung wieder komplett und voll handlungsfähig. Für eine weitere Amtsperiode wurden der 1. Rechnungsrevisor und der Präsident wiedergewählt.

Weiter beantragte der Vorstand, die Aula während der Fasnacht wieder voll zu dekorieren. Es soll dort am Schmutzigen Donnerstag und am Fasnachtssamstag nach den Abendkonzerten ein Fest mit Musik und Tanz organisiert werden. Die Kassierin präsentierte die Jahresrechnung mit einem kleinen Defizit. Auch die geplanten Ausgaben für die Fasnacht 2023 wurden genehmigt. (pd)