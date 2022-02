Katzenmusik So wird die Fasnacht in Schattdorf vonstattengehen Die Katzenmusikgesellschaft Schattdorf hat für die diesjährige Fasnacht trotz Pandemie einiges geplant.

Das Sujet der diesjährigen Schattdorfer Fasnachtsplakette. Bild: PD

Die Plakette der Schattdorfer Fasnacht 2022 wurde auch in diesem Jahr wieder von Hans Truttmann, Mitglied der Katzenmusikgesellschaft Schattdorf, gezeichnet. Erhältlich ist sie in Gold, Silber und Bronze und bereits in den Verkaufsstellen Bistro Vresch und Café Tell-Beck in Schattdorf erhältlich.

Im Narrenblatt «Toggeli» kann auch in diesem Jahr von grösseren und kleineren «Sünden» gelesen werden. Es ist ab 19. Februar ebenfalls in den genannten Verkaufsstellen verfügbar. Mit dem Kauf werden die Bemühungen zur Erhaltung des Brauchtums der Schattdorfer Fasnacht unterstützt.

Kinderfasnacht im FC-Lokal

Die Fasnacht in Schattdorf ist dieses Jahr bereits am vergangenen Freitag mit dem Training der Katzenmusik eröffnet worden. Am 19. Februar findet im Klublokal des FC Schattdorf mit der Katzenmusik Jung und Alt ab 14 Uhr ein fasnächtlicher Kindernachmittag statt. Die Kinder können sich auf einen tollen Nachmittag freuen mit Unterhaltung und einer Zaubershow. Das Eintrommeln am 23. Februar unter dem Motto «Clown» bildet einen der Höhepunkte der Schattdorfer Fasnacht.

Über das närrische Treiben informiert weiter das Programmheft, welches in alle Schattdorfer Haushaltungen verteilt wurde, sowie die Website www.katzenmusik-schattdorf.ch und die diversen sozialen Medien. Mit Verkehrsbehinderungen ist durch die SBU-Katzenmusik am kommenden Samstag sowie generell am Schmutzigen Donnerstag am 24. Februar zu rechnen. Der Dorfkern vom Restaurant Sternen bis zur Molkerei bleibt am Schmutzigen Donnerstag für jeglichen Verkehr von etwa 13 bis 18 Uhr gesperrt. Daher werden auch die Bushaltestellen der Auto AG im Dorf in dieser Zeit nicht bedient.

Alle Fasnachtsanlässe finden unter den dann gültigen Massnahmen und Vorschriften der Behörden statt. Änderungen und Anpassungen dazu werden auf der Website der Katzenmusik und ihren sozialen Medien kommuniziert. (pd/lur)