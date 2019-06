«Kebab-Hüsli»-Chef in Altdorf: Vom Büro-Sessel an den Döner-Spiess

Nach einer beruflichen Bruchlandung hat Özgür Sugecmez die Gelegenheit beim Schopf gepackt und das «Kebab-Hüsli» beim Kollegi in Altdorf übernommen – und das macht der Deutschtürke aus Saarbrücken mit Erfolg.

Claudia Naujoks

Özgür Sugecmez, Deutschtürke aus Saarbrücken, hat sich mit Motivation und Leidenschaft ins Geschäft gestürzt und seine eigenen Rezepte entwickelt. (Bild: Claudia Naujoks, Altdorf, 22. Mai 2019)

Für Özgür Sugecmez war die Gastronomie, als er in Uri ankam, ein Buch mit sieben Siegeln. Schon vor seinem Eintreffen in Altdorf hatte er heftige Bauchschmerzen und fragte sich, was er sich da eigentlich angetan hat und ob er das überhaupt schaffen wird. In dieser Zeit hat er heftig zu kämpfen mit der Angst vor der eigenen Courage.

All das ahnt er nicht, als er als Neunjähriger mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder – der dritte im Bunde wird in Deutschland geboren – zwecks Familiennachzug seinem Vater nach Saarbrücken folgt. Dieser war schon fünf Jahre in Deutschland sesshaft, ungeplant. Denn als das Familienoberhaupt 1979 loszieht, wollte er eigentlich nur zehn Monate lang Geld verdienen, um seiner Familie ein besseres Leben in der Türkei zu ermöglichen. Aus den Monaten wurden Jahre, denn Özgür Sugecmez’ Vater hatte sich eingelebt und ein soziales Leben aufgebaut. Und so kam es, dass der neunjährige Erstgeborene ab der dritten Klasse Grundschule seine schulische Laufbahn bis zum Fachabitur in der neuen Wahlheimat absolviert.

Arbeitsbelastung wurde immens, und er zieht die Reissleine

Nach einem BWL-Studium kann er sich schnell eine Arbeitsstelle in einer grossen Supermarktkette als Einzelhandelskaufmann sichern. Er durchläuft auf eigenen Wunsch alle Abteilungen, macht sich unentbehrlich vor allem im Büro. Ob im Bereich Werbung und Marketing, in der Rechnungsprüfung oder im Einkauf – überall kann er seine Fähigkeiten einbringen. Rückblickend meint er:

«Ich war stolz und es schmeichelte mir, dass ich gebraucht wurde.»

Aber eigentlich sucht er die Vielseitigkeit, und nur im Büro sitzen ist nicht das, was er sich für immer vorstellen kann. Darüber hinaus hatten Rationalisierungs- und Verkleinerungsmassnahmen firmenintern zur Folge, dass die Arbeitsbelastung für die verbleibenden Mitarbeiter immens ansteigt. Zwei Jahre quält Özgür Sugecmez sich noch, bis er die Reissleine zieht.

Eine Anstellung in einer Reinigungsfirma in Darmstadt und eine in Saarbrücken als Geschäftsleiter eines Verpackungsunternehmens sichern ihm zwar das Einkommen, sind aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Der umtriebige Deutschtürke war in seinem Leben ausser zwei Monate nie von der Arbeitswelt weg, und selbst da hat er bei seinem Bruder gearbeitet, denn, so betont er:

«Ich habe gerne Ferien, aber der Gedanke an Arbeitslosigkeit würde mich verrückt machen!»

Und nicht wegen des Geldes oder der Sicherheit, sondern «weil ich etwas zu tun haben muss!»

Zu schnelle Expansion erweist sich als folgenschwerer Fehler

Etwas zu tun haben müssen in Verbindung mit Abwechslung im Arbeitsalltag und einer gehörigen Portion Mut, das ist die magische Mischung, aus der die Idee zur Gründung der ersten eigenen Firma entsteht. Er eröffnet einen kleinen, aber feinen 100-Quadratmeter-Laden in Kombination mit einem Onlineverkaufsportal mit Kleinmöbeln und Geschenkartikeln in Saarbrücken. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Geschäftsjahr macht der Jungunternehmer jedoch einen folgenschweren Fehler. Anstatt ein zweites oder vielleicht sogar noch ein drittes Jahr in den kleineren Räumlichkeiten abzuwarten, zieht er voller Optimismus in mehr als viermal grössere in der Stadtmitte um, womit sich die Kosten verzehnfachen. Obwohl der Laden nach etwas mehr als zwei Jahren läuft, hat er wegen der Verbindlichkeiten der Bank gegenüber kein Kapital mehr, um Ware zu kaufen.

Da er rechtzeitig den Ernst der Lage erkennt, kommt er mit einem blauen Auge davon. Ohne Insolvenz anmelden zu müssen und schuldenfrei kann er sich übergangsweise für zehn Monate bei einem Bekannten als Sachbearbeiter einbringen und mit der schlimmen Erfahrung abschliessen. «Ich habe einen Punkt gesetzt», resümiert er heute.

Der Onkel in Luzern kommt ihm mit einem Tipp zu Hilfe

Wieder steht er an einem Wendepunkt seines Lebens. Aber Özgür Sugecmez wäre nicht Özgür Sugecmez, wenn er nicht aus der Sache lernen würde, denn in seiner persönlichen Entwicklung wird ihm bewusst: «Ich wollte auf keinen Fall mehr unter jemandem arbeiten – nach dem Motto: einmal selbstständig, immer selbstständig.» Auch wurde ihm klar, dass er in den Anstellungen immer derjenige war, der verändern, verbessern, innovativ sein wollte, damit aber oft auf Granit gebissen hat – sogar als der «unbequeme Unruhestifter und Quertreiber» galt. Schon deshalb liegt es für ihn auf der Hand, dass er es noch einmal mit einer Selbstständigkeit versuchen will. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Sein Onkel betreibt in Luzern eine Firma, die Kebab-Spiesse herstellt. Er bietet seinem Neffen zunächst eine Mitarbeit im Büro an, die dieser jedoch ablehnt. Just zu dieser Zeit erfährt der Luzerner Verwandte, dass ein Betreiberwechsel im «Kebab-Hüsli» in Altdorf stattfinden soll. «In diesem Bereich kann ich dir helfen», waren seine Worte. «Wenn du willst, kannst du einen Kebab-Laden eröffnen.»

Er war seinem Onkel sehr dankbar für diese Hilfestellung. «Der Gedanke, hierherzukommen, war mir nicht fremd, da ich die Schweiz im Herzen hatte», erzählt der begeisterte Bergwanderer und Naturfreund. Nach einer kurzen, bereits mit Zweifeln geprägten Entscheidungsphase, die er mit seiner Frau zusammen durchläuft, entschliesst er sich, den Sprung ins Unbekannte zu wagen, aber mit Bedenken. Seine Frau, die eine Arbeitsstelle als Juristin aufgeben und neu anfangen muss, der Umzug und Neubeginn in einem fremden Land und die Tatsache, dass er ein blutiger Anfänger im Bereich der Gastronomie sein würde und nicht im Ansatz weiss, was auf ihn zukommen würde. Der heute 43-Jährige erinnert sich noch genau, wie er vor fünf Jahren im Januar 2014 hier ankam:

«Ich wusste nicht, wie ein Kebab geht, wie man eine Pizza macht, wie man Teig herstellt, wie man Sauce anfertigt.»

Da hat er gedrängt, um einfach wieder eine Perspektive zu bekommen, und nun hat er Angst vor der eigenen Courage. Mit wissenschaftlicher Präzision, einer gehörigen Portion Perfektionismus und mit viel Motivation und Leidenschaft stürzt er sich in das neue Metier. Als grosses Glück empfindet er die Tatsache, dass der vorherige Betreiber noch eine Zeit lang dabei war, sodass er ihm vieles an speziell gastronomischem Know-how vermitteln konnte.

Mit Akribie hat er in der Küche experimentiert

Drei Monate verschanzt sich Özgür Sugecmez in der Küche und entwickelt seine eigenen Rezepte für alle Komponenten der Speisekarte. Mit Akribie probiert er allein zehn verschiedene Mehlsorten für den Pizzateig, experimentiert mit verschiedenen Gewürzzusammenstellungen für die Sauce und verkostet auch Mozzarella, bis er den für seine Kreation besten gefunden hat. Sein Motto: «Was ich gerne esse, das gebe ich auch gerne an meine Gäste weiter.»

Wie es sich für einen studierten Betriebswirtschaftler gehört, durchläuft er im eigenen Geschäft alle Abteilungen und arbeitet sich nach der Küchen-Phase in den Service ein. Dieser Bereich ist ebenfalls völliges Neuland für ihn. Aber heute kommen die Gäste, die damals noch Kinder waren, nach fünf Jahren immer noch zu ihm. Das freut ihn besonders und motiviert ihn für seine Arbeit. Gäste, die nur einmal im Jahr bei ihm einkehren, weil sie von weiter her kommen, loben ihn für die konstant gute Qualität und den Geschmack mit Wiedererkennungseffekt.

«Ich sei schon ein halber Urner», zitiert er einen anderen Gast mit vor Stolz leuchtenden Augen. Dabei hatte er auch vor der Aufgabe, sich hier zu integrieren, grossen Respekt, obwohl ihm das von Anfang an sehr wichtig war. Dabei hilft ihm sein reges Interesse an sportlichen Aktivitäten in der Region. Als ehemaliger Ringer liegt ihm dieser Sport besonders am Herzen und er unterstützt unter anderen die Ringerriege Schattdorf, aber auch Fotografien vom FC Schattdorf und vom «Biäläbodä-Schwinget» im «Kebab-Hüsli» zeugen von einer freundschaftlichen Verbundenheit.

Er möchte in der Schweiz bleiben: Mit oder ohne «Kebab-Hüsli»

Zusammen mit seiner Frau bereist Özgür Sugecmez in jeder freien Minute systematisch die Kantone der Schweiz und ist begeistert von der Vielfalt der Landschaften, den Ausflugs- und Wandermöglichkeiten und nicht zuletzt dem allerorts guten Essen.

Der Chef des «Kebab-Hüslis» plant seine Zukunft in der Schweiz, ob diese allerdings mit dem «Kebab-Hüsli» weitergeht oder nicht, hängt davon ab, ob in zwei Jahren der Mietvertrag verlängert wird. Wenn nicht, plant er, nach Luzern zu gehen, schliesslich arbeitet seine Frau seit einigen Jahren dort als Juristin.