Kellertheater Vogelsang lädt in der neuen Saison mit einer Neuinterpretation des «Dschungelbuchs» und Konzerten Langsam, aber sicher ist es wieder an der Zeit für kulturelle Anlässe im Kellertheater. Das vielfältige Herbstprogramm hat für Klein und Gross etwas dabei, es gibt laute und leise Musik und auch Wort- und Bildkünstlerinnen und Bildkünstler kommen nach Altdorf.

Zugleich melancholisch und humorvoll eröffnet Manuel Stahlberger kommenden Samstag die Herbstsaison. Der St.Galler Comiczeichner und Liedermacher präsentiert sein drittes Soloprogramm «Eigener Schatten», wobei er düster-traurige Lieder und absurd-komische Zeichnungen stimmig miteinander verknüpft. Mit seiner lakonischen Beobachtung des menschlichen Seelenhaushalts wurde Stahlberger bereits mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet und lädt nun zum Sprung über den eigenen Schatten ein.

Manuel Stahlberger wird sein Soloprogramm «Eigener Schatten» aufführen. Bild: PD

Am Sonntag danach nimmt das Theater Roos und Humbel Kinder und Erwachsene auf eine Reise in den Dschungel mit. Kleine Tiere aus der Kartonschachtel werden zu furchteinflössenden Ungeheuern – mit Hilfe von Figuren und Videoanimationen. In Kooperation mit dem Figurentheater Sven Mathiasen wird eine ganz eigene Interpretation des «Dschungelbuchs» von Rudyard Kipling auf der Bühne zum Leben erweckt.

Klingend durch den Oktober mit Innerschweizer Talent

Am 11. September verwebt Roger Odermatt im Rahmen seines Soloprojekts «Monoh» traditionelle Sitar-Klänge mit moderner Electronica und am 9. Oktober stellt das achtköpfige The Rich Man’s Kitchen Orchestra mit einem Gericht aus Blues, Calypso und Ska den Keller auf den Kopf.

Der restliche Oktober bietet eine geballte Ladung an Innerschweizer Musik: Moes Anthill kehrt mit neuer, konzentrierter Formation im Vogelsang ein und bereitet den Besuchern eine «Hour of Extravaganza» mit frischen Folksongs, die in die Vergangenheit eintauchen und in die Zukunft wachsen; die vier Urner Rocker von Trapped Bull taufen nach der Gründung 2014 endlich ihre erste CD, wozu die energiegeladenen Mörzer das Publikum aufwärmen und auch die Vorrunde des Zentralschweizer Bandnachwuchswettbewerbs «Sprungfeder» wird im Kellertheater ausgetragen.

Musik für Klein und Theater für Gross

Für die Kleinen spielt am 24. Oktober Hilfssheriff Tom mit seinen Kollegen auf: Sie vertonen ihren wilden Entdeckungsritt durch die unberührte Prärie, wo sie auf Indianer, Gazellen und noch viel exotischere Gestalten treffen.

Auch an der alljährlichen Chilbidisco im November können die Kinder Musik geniessen, dazu tanzen und mitsingen – versüsst durch Kuchen und Sirup. Für die Grossen gibt es diesen Herbst zudem einen Kabarettabend mit Martina Hügi auf der Bühne, die den Wahnsinn des Alltags mit Biss und Selbstironie hinterfragt, und schliesslich eine Hommage an die Reise durchs Leben, das sechste Solostück der Schauspielerin Rita Clara Furger «Martha … aus Üri … reist». (jb)