Kantonspolizei Uri rechnet mit bis zu 20 Kilometer Stau

Das frühlingshafte Wetter und die bevorstehenden Ostertage locken alljährlich zehntausende Reiselustige in Richtung Süden. Vom Auto lassen wollen die wenigsten. Das hat seinen Preis: Bereits am Mittwoch standen Reisende auf dem Weg ins Tessin Schlange. Den Höhepunkt des Staus vor dem Gotthard-Strassentunnel am Gründonnerstag könnte laut Angaben von Viasuisse zwischen 15 und 23 Uhr erreicht werden. Die Warteschlangen könnten dann in der Nacht auf Karfreitag andauern. Knüppeldick könnte es für Osterreisende in den Süden am Karfreitag kommen. Die Kantonspolizei Uri erwartet zwischen 8 und 15 Uhr bis zu 20 Kilometer Stau, was eine Wartezeit von bis zu fünf Stunden bedeutet. (zim)