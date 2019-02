Kinder entdeckten die Aufgaben im Kantonsspital Uri Mit rund 40 Kindern hat der Elternzirkel Altdorf dem Kantonsspital Uri einen Besuch abgestattet. Dabei lernte man Küche, Krankenwagen und Gipszimmer kennen.

Im Gipszimmer des Kantonsspitals Uri blieb niemand verschont. Der Gips durfte schliesslich nach Hause genommen werden. (Bild: PD)

Am vergangenen Mittwoch besuchte der Elternzirkel Altdorf mit rund 40 Kindern das Kantonsspital Uri in Altdorf. Zu Beginn wurde eine kurze Bildergeschichte als Einführung in das Rettungswesen erzählt.

Im Anschluss durften die Kinder das Ambulanzfahrzeug besteigen. Ebenfalls wurden sämtliche Medikamente und Geräte für einen Noteinsatz gezeigt.

Die Tour führte auch durch das Gebärzimmer

Anschliessend ging es ins Gipszimmer, wo den Kindern Wissenswertes übers Gipsen erklärt wurde. Ein Höhepunkt des Spitalbesuchs war, dass die jungen Teilnehmer einen eigenen Gips am Arm erhielten. Die nächste Station war die Gebärabteilung. Ausgerüstet mit Mundschutz ging es ins Gebärzimmer, wo sogar ein Neugeborenes bestaunt werden konnte.

Zum Abschluss stand eine Führung durch die Küche auf dem Programm. Dort gab es die grossen Küchenmaschinen, Kühl- und Lagerräume zu bewundern. Interessant zu sehen war, wie dort sämtliche Mahlzeiten für alle Patienten und Mitarbeitern des Spitals zubereitet werden. Nach dem Znüni, einer kleinen Erfrischung und mit dem Gips am Arm ging es schliesslich wieder auf den Heimweg. (pd/RIN)