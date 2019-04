Urnerinnen sammeln mit Müesli

für Kinder in Malawi Drei Berufsmaturandinnen haben mit ihrem Müesli-Projekt Geld für die Organisation «help2kids» gesammelt und einen Betrag erwirtschaftet, der es erlaubt, in Malawi 48288 Mahlzeiten auszuteilen.

Von links: Rahel Walker, Anja Kempf und Laura Auf der Maur. (Bild: PD)

(pd/bar) Vor rund zwei Wochen fand im Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri die Projektwoche der Berufsmatura statt. Die Maturanden nutzten die Zeit, um an ihrer interdisziplinären Projektarbeit zu arbeiten. Am Freitag, den 12. April, fanden die Präsentationen der Projekte statt (unsere Zeitung berichtete).

Gewinn für eine Organisation in Afrika

Anja Kempf, Laura Auf der Maur und Rahel Walker stellten ihr Projekt «The Müesli – for you and Malawi» vor. Dieses Projekt war für einen guten Zweck gedacht. Die drei Maturandinnen produzierten Müesli und verkauften diese anschliessend. Pro Glas mit 250 Gramm Müesli verlangten sie 8.50 Franken. Den Gewinn wollen sie der Organisation «help2kids» für Malawi spenden, die sich gegen die Nahrungsmittelknappheit im südostafrikanischen Staat einsetzt.

Die drei jungen Frauen berichteten während ihres Vortrags über das Müesli und über die Organisation. Am Ende der Präsentation wurden die Verkaufszahl und der Spendenbetrag mit grossem Stolz bekanntgegeben: Insgesamt konnten sie 208 Müesli-Gläser verkaufen. Da die Nachfrage dermassen gross war, wurde zusätzlich eine Nachfüllpackung produziert. Von diesen konnten 78 Stück verkauft werden. Dank Zusatzspenden ergab der Verkauf einen Spendenbetrag von 1405.30 Franken.

Grosszügigkeit bringt zusätzliches Geld

Das Projekt wurde eigentlich mit dem Präsentationstag abgeschlossen. Die Grosszügigkeit der Kundschaft war aber so gross, dass danach noch mehr Spenden zusammenkamen. Der Spendenbetrag wurde dadurch auf 1609.60 Franken erhöht. Mit diesem Geld kann in Malawi sehr viel erreicht werden. Konkret heisst das: Mit dem Gesamtbetrag ist es möglich, 48288 Mahlzeiten auszuteilen. Davon können die Kinder in der Schule Tiyanjane mehr als ein Jahr lang ernährt werden. Rahel Walker, Anja Kempf und Laura Auf der Maur bedanken sich bei allen Käufern für die grosszügige Unterstützung.