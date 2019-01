Erstfelder Sternsinger sammeln 5450 Franken für mittellose Kinder 21 Kinder haben sich am ersten Januarwochenende als Sternsinger auf den Weg gemacht, um zu helfen. Das Geld kommt Schulprojekten zu Gute.

Voller Tatendrang ziehen die Sternsinger auf guter Mission durch Erstfelds Strassen. (Bild: Heidi Jauch (6. Januar 2019))

Bei ihren Auftritten liessen die Sternsingerinnen und Sternsinger ihr Engagement weit ausstrahlen und erreichten damit die stolze Summe von rund 5450 Franken. Die kommt nun je zur Hälfte der Stiftung der Schule Hoffnungsbaum der Seedorferin Emmi Arnold in El Carmen de Bolivar in Südamerika, und der St. Vincent School in Johannesburg in Südafrika zugute.

Über 900 Kinder profitieren vom Einsatz

Dank dieser Spende erhalten rund 640 Kinder in Kolumbien Lebensmittel, Kleider und Medikamente. Die Schüler sind dankbar, dass sie die Schule besuchen dürfen, weil sie da auch ein Mittagessen erhalten. In Johannesburg unterrichtet die Ordensschwester Ruth Küng seit vielen Jahren an der St. Vincent School, wo 270 gehörlosen Kindern aus armen Verhältnissen etwas bessere Lebensbedingungen geboten werden. (pd/eca)