Primarschüler werden in Seedorf für den Strassenverkehr sensibilisiert Auf dem Schulweg kommt es oft zu kritischen Situationen. Deshalb haben rund 180 Kinder der Kreisprimarschule Seedorf-Bauen eine Verkehrsschulung besucht. Simon Arnold

Schüler Mike Infanger lernt die Situation auf der Strasse für einmal aus der Sicht des Chauffeurs kennen und erhält zudem wichtige Tipps von Auto-AG-Uri-Fahrdienstleiter Roland Gamma . (Bild: PD, Seedorf, 20. Mai 2019)

Fast alle Schülerinnen und Schüler der Kreisprimarschule Seedorf-Bauen absolvieren ihren Schulweg zu Fuss. Oft sind sich die Kinder der Gefahren des Strassenverkehrs nicht bewusst. Vor allem die Chauffeure der Auto AG Uri haben in letzter Zeit vermehrt festgestellt, dass Kinder entlang der Dorfstrasse oft unachtsam sind und es deshalb häufig zu gefährlichen Situationen kommt.

Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen der Kreisprimarschule Seedorf-Bauen, gemeinsam mit der Kantonspolizei Uri und der Auto AG Uri eine Verkehrsschulung zur Sensibilisierung der Schulkinder durchzuführen. Bei der rund zwanzigminütigen Aktion durfte sich jedes Kind von der 1. bis zur 6. Klasse einmal in die Führerkabine eines Busses setzen. Die anderen Kinder liefen um den Bus herum. Dabei wurde den Kindern klar, dass der Busfahrer auf viele Spiegel schauen muss und nie alles auf einmal sehen kann. Auch die Gefahren des toten Winkels wurden so anschaulich aufgezeigt. «Ich wusste, dass Kinder neben dem Bus stehen», erklärte beispielsweise die Sechstklässlerin Lina Infanger, «doch plötzlich habe ich sie nicht mehr gesehen, da sie sich im toten Winkel befanden».

Auch Verständnis für Lenker geweckt

Bei der Schulung stand auch ein grosses Polizeiauto neben dem Auto-AG-Bus. Dies zeigte auf, dass wegen der Grösse des Busses ein Kreuzen, respektive Ausweichen oftmals sehr schwer ist. «Wenn ich mit meinem Schirm auf dem Trottoir laufe, kommt mir der Bus extrem nahe», meinte Alessio Matter, der die 6. Klasse besucht. «Dies habe ich festgestellt, als der Bus absichtlich ganz nahe an uns vorbeigefahren ist und mit dem grossen Polizeiauto gekreuzt hat», führte er weiter aus.

Einer Gefahr ausgesetzt sind jedoch nicht nur die Schulkinder, sondern auch die Fahrgäste. Auto-AG-Fahrdienstleiter Roland Gamma erklärte: «Wenn Fahrgäste stehend mitfahren, können sich diese im Falle einer Vollbremsung unter Umständen schwer verletzen.»

Zum Abschluss der Schulung gab der Verantwortliche der Verkehrs- und Sicherheitsinstruktion, Toni Baumann, den Kindern einige nützliche Tipps mit auf den Weg. Man solle, wenn möglich, Blickkontakt mit den Fahrzeuglenkern aufnehmen, um abzuschätzen, ob diese allenfalls abgelenkt sind. Weiter empfahl er, den Fussgängerstreifen immer langsam und nicht unverhofft und ruckartig anzusteuern, vor dem Überqueren der Strasse stehen zu bleiben und nach links und rechts zu schauen sowie helle Kleider oder lichtreflektierende Bänder zu benützen. Auf jeden Fall solle man auf dem Weg nicht spielen und einen genügend grossen Sicherheitsabstand zur Fahrbahn einhalten.

Kindergärtler werden speziell geschult

Die Kindergärtler machten an dieser Schulung nicht mit, da sie jeweils am Verkehrstheater in Altdorf teilnehmen und beim Schulbesuch der Verkehrspolizei auf das richtige Verhalten und die Gefahren auf dem Schulweg aufmerksam gemacht werden.

Die Verantwortlichen der Kreisprimarschule Seedorf-Bauen sind überzeugt, dass die Schulung bei den Kindern nachhaltige Wirkung zeigen wird.