Kirche Indischer Kardinal kommt zu Besuch nach Altdorf Der Grosserzbischof Baselios Cleemis wird am Samstag, 28. Mai, in Bruder Klaus, tags darauf in St. Martin die Heilige Messe feiern.

Im Rahmen seines Aufenthalts in der Schweiz vom 20. Mai bis am 5. Juni macht der indische Kardinal Baselios Cleemis, Grosserzbischof der syromalankarischen Kirche aus Trivandrum, auch in Altdorf Halt. Am Samstag, 28. Mai, wird er in Bruder Klaus um 16.30 Uhr die Heilige Messe feiern, am Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr in St. Martin.

Er legt dabei grossen Wert darauf, für die langjährige und grosszügige Unterstützung der Priesterausbildung seiner Diözese zu danken, heisst es in einer Mitteilung. Der Kirchenrat, das Seelsorgeteam und der Pfarreirat begrüssen den hohen Gast ganz herzlich in Altdorf und heissen ihn willkommen. Sie laden auch die Gläubigen ein, diese Heilige Messe mit dem Kardinal mitzufeiern. Nach den Gottesdiensten besteht zudem die Möglichkeit, dem Besuch bei einem Aperitif noch persönlich zu begegnen. (cn)