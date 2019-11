Kirchgemeinde Erstfeld budgetiert Verlust Neben dem Budget waren die Wahlen das Haupttraktandum an der Kirchgemeindeversammlung.

Urner Gemeinden für Quiz. Dorfansicht, Kirche, Übersicht, Dorf, Gemeinde Erstfeld, fotografiert am 10. November 2019.



Boris Bürgisser / LZ

(ml) An der Herbstversammlung der Kirchgemeinde Erstfeld vom 13. November wurde das Budget 2020 vorgeschlagen. Dieses rechnet mit einem Verlust von zirka 139'000 Franken. Dieser entsteht vor allem durch Mindereinnahmen bei den Kirchensteuern der juristischen Personen, welche dem neuen Steuergesetz unterliegen. Trotzdem genehmigten die Stimmberechtigten den Voranschlag. Verbunden damit legte der Souverän den Kirchensteuerfuss der Kirchgemeinde für das Jahr 2020 gleich bleibend wie im vorherigen Jahr auf 130 Prozent fest.

An der Versammlung fanden auch Wahlen statt. Die Kirchenverwalterin Corinne Kies-Brandenberger, welche im Frühjahr für die Restamtszeit bis November 2019 für den verstorbenen Hanspeter Kempf gewählt wurde, und der Bauchef Michael Indergand-Bütler sind im Austritt. Die beiden stellten sich für die Amtsperiode 2020/2021 zur Verfügung und wurden von der Versammlung einstimmig bestätigt. Von der Rechnungsprüfungskommission wurden Präsident Mathias Zgraggen-Truttmann sowie die Mitglieder Diego Eberli-Schuler und Lisbeth Baumberger-Zgraggen wiedergewählt. Zum Abschluss dieses Traktandums informierte der Kirchenratspräsident Thomas Furger-Planzer, dass er auf Ende 2020 seine Demission als Präsident einreichen werde. Man werde in diesem Jahr nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin suchen.

Am Christkönigssonntag vom 24.November waren fünf Mädchen und zwei Knaben in den Dienst als Ministrantinnen und Ministranten aufgenommen worden, wie Pfarrer Viktor Hürlimann berichtete. Der Bauchef Michael Indergand informierte, dass die Renovationsarbeiten am Pfarrhelferhaus am Kapellweg Anfang Dezember beginnen werden.