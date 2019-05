Kiwanis-Clubs helfen beim Ausbau des Spielplatzes in Isenthal mit Zusammen mit Baufachleuten, Forstangestellten und Gemeindearbeitern packten kürzlich 15 Mitglieder der beiden Kiwanis-Clubs Uri und Zug-Zugerland bei der Sanierung des Grill- und Spielplatzes Sonnegg tatkräftig mit an.

Auf die Mitglieder der Kiwanis-Clubs und des Gemeinderats warten unzählige Garetten-Läufe. (Bild: PD)

(pd/RIN) Was vor sechs Jahren durch die beiden Mitglieder des Kiwanis-Clubs (KC) Stefan Huonder (KC Uri) und Rolf Wüthrich (KC Zug-Zugerland) initialisiert wurde, fand am vergangenen Samstag eine Fortsetzung. In «Freund-eidgenössischer» Zusammenarbeit wurde an der Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes in Isenthal gearbeitet. Der Platz soll in Zukunft eine Begegnungsstätte von Klein und Gross werden.

Gemäss dem bekannten Kiwanis-Leitsatz «We build» – was zu Deutsch so viel wie «wir erschaffen» bedeutet – nahmen die Kiwaner mit Begeisterung das samstägliche Werk auf. Unterstützt wurden sie von Baufachleuten, Gemeinderäten sowie Forstangestellten. Auf der mustergültig vorbereiteten Baustelle warteten diverse Arbeiten auf die Helfer. So mussten grosse Flächen eingekoffert werden, was Schaufelarbeit und unzählige Garetten-Läufe erforderte. Christian Hofer überwachte diese Arbeiten mit geschultem Auge.

Grillfeuerstelle und Steinkörbe zieren den Platz

Steinkörbe wurden mit erlesenen Steinen aus dem Berggebiet befüllt und unter Federführung von Urs Gisler Sitzmontage montierten die Arbeiter die Sitzflächen montiert. Eine Grillfeuerstelle inmitten der Steinkorbsitze mit nahe gelegenem Lärchenholzbrunnen ziert nun diesen idyllischen Flecken an der Sonnegg.

Auch die kleinsten Helfer packen tatkräftig mit an. (Bild: PD)

Eine ebenfalls anspruchsvolle Aufgabe erwartete die Arbeiterschar mit dem Aufstellen beziehungsweise Fertigstellen des Unterstandes. Schreiner Beat Arnold aus Isenthal bewältigte dieses Unternehmen mit Hilfe der beiden Zuger «Dachdecker» Markus Niedermann und Phil Kropf. Nach erfolgter Einkofferung und Vibrierung des weiträumigen Platzes war Kraftarbeit angesagt, denn auf einen Teil des Grundes sollten die schweren Bodenplatten gesetzt werden. Gemeinderätin Bernadette Bissig, zuvor noch mit der Schaufel auf der Baustelle, und Gemeindeschreiber Adrian Dittli zauberten in der Küche unterhalb des Spielplatzes ein währschaftes Mittagsmahl auf die Tische.

Nach Kaffee und Kuchen standen diverse abschliessende Kleinarbeiten an, bevor sich die Bautrupps in alle Himmelsrichtungen nach Hause begaben. Nach der endgültigen Fertigstellung des Platzes wartet im Verlauf des Jahres die offizielle Eröffnung des Spielplatzes auf. Damit besitzt Isenthal in Zukunft ein weiteres Juwel, das es Wert sein wird, den idyllischen Ort am Fusse des Uri-Rotstocks zu besuchen.