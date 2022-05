Rollhockey Klare Heimniederlage für den RHC Uri gegen RHC Wimmis Der RHC Uri verliert vor heimischer Kulisse gegen Wimmis klar mit 2:7. Damit lassen die «Stiere» wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen und überlassen Wimmis die Tabellenführung.

Remo Schuler vom RHC Uri bei einer Torchance Bild: Urs Hanhart

Nachdem die Urner am vergangenen Sonntag in einem Hitchcock-Spiel auswärts gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1 aus Wolfurt gewannen, hätte man sich mit einem Heimsieg gegen die Berner Oberländer ein so dringend benötigtes Polster auf die Abstiegsplätze verschaffen können. Stattdessen setzte es gegen die vor allem in der zweiten Halbzeit klug agierenden Berner Oberländer eine empfindliche Niederlage ab.

Die Heimmannschaft startete für einmal auf der Höhe ihrer Aufgabe und verteidigte in verkehrter T-Formation, womit der RHC Wimmis zu Beginn sichtlich Mühe bekundete. Urner Torchancen liessen bis zur 8. Spielminute auf sich warten, als Adrian Briker nach einer blauen Karte gegen den RHC Wimmis zum direkten Freistoss antreten konnte. Joel Iseli im Tor der Gäste hielt mirakulös. Im anschliessenden Überzahlspiel kullerte die Kugel nach einem Querpass von Tim Aschwanden auf Nicola Imhof über die Torlinie.

Freude über das 1:0 hält nicht lange an

Die Freude über den 1:0-Führungstreffer währte allerdings nur kurz. Der stark aufspielende Spielertrainer der Wimmiser, Gael Jimenez, glich für die Gäste durch einen Weitschuss zum 1:1 aus. Kevin Gmür erhöhte in der 20. Spielminute nach einem 3:2 Konter auf 1:2. Bevor es allerdings in die Pause ging, musste der Urner Hintermann Marc Blöchlinger erneut hinter sich greifen, als er bei einem Weitschuss über die Seite ins Leere griff. Nach der Pause hatten die Urner ihre beste Phase. Das Momentum konnte man allerdings nicht in Tore umwandeln. In der Folge wurde Joshua Imhof nach einem Vergehen für zwei Minuten auf die Bank geschickt. Kevin Gmür vergab auch im zweiten Anlauf für die Gäste. In der anschliessenden Unterzahl zeigte der Unparteiische nach einem vermeintlichen Vergehen von Joshua Imhof auf den Penaltypunkt. Sandro Meier liess sich nicht zweimal bitten und schob die Kugel flach an Marc Blöchlinger vorbei.

Die Urner gaben in der Folge nochmals ein Lebenszeichen von sich, als Adrian Briker nach einem indirekten Freistoss auf 2:4 verkürzte. Kurze Zeit später vergab Remo Schuler aus bester Position den Anschlusstreffer.

Risiko hat sich für Uri nicht ausbezahlt

Auf der anderen Seite erhöhten die Gäste nach einem Konter auf 2:5. Nun mussten die Gastgeber mehr Risiko eingehen, was in der 43. und 44. Spielminute durch die Berner Oberländer gnadenlos ausgenutzt wurde. Zuerst tankte sich Gael Jimenez durch die Urner Verteidigung und danach war Simon Brand entwischt. Die Urner vermochten anschliessend trotz Penaltymöglichkeit und Überzahlspiel, keine Resultatkosmetik mehr zu betreiben.

Der verletzungsbedingt ausgefallene Spielertrainer David Esteves sagte nach dem Spiel: «Wir haben heute zu viele Torchancen zugelassen und waren im Abschluss zu wenig zwingend. Nun ist es wichtig, dass wir uns bereits auf die nächsten Spiele fokussieren.»

Uri – Wimmis 2:7 (1:3)

Uri: Luca Gnos, Marc Blöchlinger, Ryan Gisler, Adrian Briker (1), Tim Aschwanden, Remo Schuler, Nicola Imhof (1), Joshua Imhof, Ryan Gisler.