Leserbrief Klare Voten für den Kandidaten Zu den Regierungsratswahlen vom 8. März 2020

Soll es nach dem 8. März nebst einer rein männlichen auch noch eine rein bürgerliche Regierung werden? Für mich gehören alle wichtigen politischen Parteien, entsprechend ihrem Wähleranteil, in die Regierung, so auch die SP (3 CVP, 2 FDP, 1 SP, 1 SVP). Ich wähle Dimitri Moretti in den Regierungsrat. Ich fühle mich durch ihn vertreten, weil er für eine soziale Gesellschaftspolitik und ein offenes Uri steht. Er gibt sich aktiv im Regierungsrat ein und ist konsens- und zukunftsorientiert.

Yvette Zurfluh-Schürch, Silenen