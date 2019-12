Klarinettist zieht Publikum im Theater Uri in seinen Bann

(RIN) Nach intensiven und lehrreichen Jahren an der Hochschule Luzern geht für Jonas Gisler im Januar 2020 das Studium Klavierpädagogik Klassik zu Ende. «Ich freue mich sehr, an den Dezembertagen dem einheimischen Publikum mein Abschlussprogramm präsentieren zu dürfen», sagt der in Uri äusserst aktive Musiker. Gislers musikalischer Weg wurde in den vergangenen Jahren durch die Inputs unterschiedlicher Dozenten, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern und die Einflüsse aus anderen Stilrichtungen geprägt. Das Konzert im Theater Uri soll einen Einblick in das vergangene und momentane Schaffen von Jonas Gisler zeigen. Eröffnet wird Gisler das Masterkonzert mit einem seiner Lieblingskomponisten. Von Johannes Brahms spielt er zum Auftakt die vier Balladen «op. 10». Es folgt das «Trio op. 61» für Oboe, Horn und Klavier aus der Feder von Heinrich von Herzogenberg (1843 bis 1900), eines Zeitgenossen Brahms. Um den musikalischen Einflüssen aus dem Bereich der Volksmusik gerecht zu werden, spielen die beiden Musiker Dominik Flückiger und Lukas Bircher mit. Ausserdem wirken Julia Rechsteiner (Oboe) und Erwin Fonseca (Horn) mit. Das Konzert beginnt am 17. Dezember um 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.ticketino.ch oder am Schalter der Uri Tourismus AG.