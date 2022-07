Uri Klausen wird zum fahrenden Museum Am 6. August herrscht zwischen dem Urnerboden und dem Klausenpass wieder Motorsportfeeling pur. Noch kann man sich online einen der begehrten Aussteller- oder Besucher-Parkplätze sichern.

Mit einem Alfa Romeo P3 siegte Rudolf Caracciola 1932 beim Internationalen Klausenrennen. Das gleiche Modell wird am Memorial am 6. August 2022 an der Showfahrt vom Urnerboden auf den Klausenpass zu bestaunen sein. Bild: PD

Zwischen 1922 und 1934 fand am Klausenpass das zu jener Zeit mit Abstand bekannteste und auch schwierigste Bergrennen Europas statt. Der grossen sportlichen Herausforderung auf der 21,5 Kilometer langen Strecke stellten sich mit Rudolf Caracciola, Hans Stuck, Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Whitney Straight, Louis Chiron und Co. die absolut besten Rennfahrer der damaligen Zeit. Die Piloten warfen ihre feuerspeienden Boliden mit aufheulenden Kompressoren in die über 130 Kurven auf der Schotterstrasse von Linthal GL zum 1273 Meter höher gelegenen Ziel unterhalb der Klausen-Passhöhe. Dabei donnerten sie mit den schnellsten Grand-Prix-Wagen jener Epoche – von Mercedes Benz über Bugatti und Auto Union bis hin zu Alfa Romeo, Sunbeam oder Delage – mit bis zu 200 Sachen über den Urnerboden. Der Deutsche Rudolf Caracciola realisierte bei der letzten Austragung im Jahr 1934 in seinem Mercedes W25 («Silberpfeil») mit 15:22,2 Minuten einen fast unglaublichen Streckenrekord.

Der Urner Verein Diavolo Motor Classic organisiert am Samstag, 6. August 2022, ein Jubiläumsmemorial, das an die erste Austragung des legendären Bergrennens am Klausenpass vom 27. August 1922 ­erinnern soll (siehe auch www.diavolomotorclassic.ch).

Auch Formel-1-Boliden sind zu bestaunen

Kern der Veranstaltung ist eine auf 600 Fahrzeuge limitierte Ausstellung auf dem Urnerboden. Gezeigt werden Oldtimer-Autos und -Motos der Jahrgänge 1910 bis 1979. Rund 400 dieser Fahrzeuge können an Showfahrten nach Alterskategorien vom Urnerboden hinauf zum rund 13 Kilometer entfernten Zielhaus unterhalb der Klausen-Passhöhe teilnehmen. Von 9 bis 18 Uhr wird die Strasse zwischen dem Urnerboden und dem Klausenpass deshalb für den Privatverkehr gesperrt. Mit Elektro- oder Hybrid-Pacecars vor jeder Kategorie sowie in Ausstellungen wird auch die Zukunft der Mobilität gezeigt. «Dem Publikum wird am 6. August eine attraktive Zeitreise durch die Automobil- und Motorradgeschichte geboten», freut sich OK-Mitglied Kari Bissig auf den Grossanlass. «Die Strecke zwischen dem Urnerboden und dem Klausenpass wird für ein paar Stunden sozusagen zu einem fahrenden Museum.» Neben einigen Siegerautos der Klausenrennen der 1920er- und 1930er-Jahre und weiteren prestigeträchtigen Oldtimer-Boliden können aber auch der Formel-1-Ferrari (Jahrgang 1999) von Michael Schumacher und der F1-Lotus JPS (1987) von Ayrton Senna bestaunt werden.

Für das leibliche Wohl wird nicht nur in den Restaurants gesorgt, sondern auch in den diversen Alpbeizli und Verpflegungsständen entlang der Passstrasse sowie in den drei Festzelten auf dem Urnerboden und in jenem auf dem Klausenpass. Die Zuschauer-Parkplätze auf dem Urnerboden und auf dem Klausenpass sind limitiert. Kari Bissig rät deshalb, möglichst bald ein Ticket online im Vorverkauf zu erwerben, um einen Parkplatz auf sicher zu haben. Das Parkticket für Motorräder kostet 10 Franken, dasjenige für PW/Wohnmobile 30 Franken. Der Eintritt an die Veranstaltung ist gratis. «Es lohnt sich also, die Autos möglichst bis auf den letzten Platz zu besetzen», hält Bissig fest. Tickets können ab sofort über www.­diavolomotorclassic.ch bezogen werden. «Wer ein Parkticket besitzt und von Altdorf aus anreist, muss spätestens um 9 Uhr auf dem Urnerboden respektive auf dem Klausenpass sein», so Bissig. «Von Linthal aus kann man mit dem Parkticket während des ganzen Tages auf den Urner­boden hinauffahren.»