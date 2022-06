Klausenpass Für eine unfallfreie Töfffahrt: Urner und Glarner Polizeikorps spannen für Kampagne zusammen Die Motorrad-Präventionskampagne «Super Biker» geht am Wochenende in die nächste Runde. Auf dem Urner Boden können Motorradbegeisterte Fragen stellen.

Auf dem Urnerboden an der Klausenstrasse findet am Samstag, 11. Juni (Ausweichdatum 12. Juni), von 09 bis 15.30 Uhr bei guter Witterung die Motorrad-Präventionsaktion «Super Biker» statt. Die Kampagne entspringt der Zusammenarbeit der Polizeikorps Glarus und Uri und dem Urner Amt für Strassen- und Schiffsverkehr. Sie hat das Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Uri heisst. Vertreter beider Polizeikorps werden anwesend sein, um die motorradbegeisterten Personen zu empfangen. Es werden Fragen rund ums Motorrad, zur Verkehrssicherheit und Unfallprävention beantwortet. Der Experte des Strassenverkehrsamtes kann zudem technischen Fragen auf den Grund gehen.

Sichtbar ist die Kampagne durch zahlreiche Plakate, die zwischen Mai und Oktober entlang beliebter Motorradstrecken angebracht sind. Im Zentrum der Präventionsarbeit stehen koordinierte Aktionen, bei denen mit den Zweiradfahrern das Gespräch gesucht wird und Broschüren mit nützlichen Tipps zur Unfallverhütung abgegeben werden, heisst es in der Mitteilung. Die Kantonspolizeien Uri und Glarus freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und wünschen allen Motorradfahrenden unfallfreie Ausfahrten. (pd/RIN)