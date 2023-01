Kleine Anfrage «Kinder können nicht adäquat behandelt werden»: Was unternimmt der Kanton Uri gegen den Medikamentenmangel? Adriano Prandi, Fraktionspräsident der SP/Grünen Kanton Uri, richtet eine Kleine Anfrage an die Regierung. Er will wissen, wie der Kanton mit der Mangellage bei Medikamenten für Kinder umgeht.

«Es ist unglaublich, aber wahr», schreibt Adriano Prandi, Präsident der SP/Grüne-Fraktion, in einer Kleinen Anfrage an den Urner Regierungsrat. Im Kanton Uri seien aktuell viele einfache und günstige, aber auch wichtige Medikamente für Wochen oder gar Monate nicht mehr erhältlich, insbesondere solche für Kinder. Und das «im zweitteuersten Gesundheitswesen der Welt», wie er anmerkt.

Adriano Prandi, Fraktionspräsident SP/Grüne. Bild: PD

Konkret mangle es an fiebersenkenden Mitteln mit Ibuprofen oder Paracetamol in für Kinder geeigneter Applikationsform als Sirup oder Zäpfchen, so Prandi. Ausserdem herrsche ein Mangel bei verträglichen Antibiotika für Kinder. Das Problem ist dabei ein schweizweites: In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Engpässen bei Kindermedikamenten, insbesondere bei Fiebersäften und antibiotischen Sirupen. So gab es zeitweise gar kein Algifor junior mehr, ein fiebersenkendes und entzündungshemmendes Medikament.

Diese Situation bereitet Prandi Sorgen: «Kinder können nicht adäquat behandelt werden.» Die kleinen Patientinnen und Patienten müssten allenfalls hospitalisiert werden, weil sie in Hausarztpraxen oder Notfallstationen nicht entsprechend ambulant versorgt werden können. Denn während bei Erwachsenen auf teurere, neuere Medikamente ausgewichen werden könne, sei eine Alternative für Kinder oft nicht erhältlich, so Prandi, «weil neuere Präparate nicht bei Kindern geprüft wurden und damit nicht zugelassen sind».

Wegen Lieferengpässen mangelt es an Medikamenten für Kinder. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. August 2017)

Wie geht der Kanton mit der Situation um?

Vor diesem Hintergrund und den gesetzlichen Grundlagen, gemäss denen der Kanton für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung verantwortlich ist, hat Prandi eine Kleine Anfrage an den Urner Regierungsrat eingereicht. Darin will er über drei Fragen wissen, wie dieser künftig die Versorgung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung gewährleisten will:

«Seit wann ist der Regierungsrat über den gravierenden Mangel an Medikamenten für die Versorgung von Kindern unterrichtet?»

«Was hat der Regierungsrat unternommen, um dem aktuellen Mangel an geeigneten Medikamenten für Kinder entgegenzuwirken und vor allem für eine geeignete Medikamentenversorgung für Kinder zu sorgen?»

«Sind diesbezüglich bereits Massnahmen zusammen mit den anderen Kantonen und dem Bund in Planung? Wann darf mit deren Umsetzung gerechnet werden?»

Kinder sind neuen Viren ausgesetzt

Die Gründe für den aktuellen Medikamentenmangel sind vielfältig. Zum einen kursieren seit den Lockerungen der Coronamassnahmen vermehrt andere Viren, wie ein Chefapotheker kürzlich gegenüber unserer Zeitung erklärt hat. Viren, mit denen Säuglinge und Kleinkinder teilweise das erste Mal in Kontakt kommen und entsprechend heftig reagieren, etwa mit Husten und Fieber.

Gemäss Bundesamt für Gesundheit ist die Arzneimittelversorgung aber auch durch die Zentralisierung der Herstellung von Medikamenten gefährdet sowie dadurch, dass Qualitätsprobleme oder Ausfälle in der Herstellungskette nicht lokal beschränkt bleiben, sondern sich weltweit auswirken. Auch geringe Lagerbestände am Ende der Versorgungskette können zu Engpässen führen.

Adriano Prandi sieht noch einen weiteren Grund: die Profitorientierung der Pharmabranche. Es sei in der Schweiz zwar möglich, das neueste und teuerste Medikament sofort zu erhalten, nicht aber bewährte und günstige Medikamente, die gemäss WHO zum medizinischen Standard gehören, schreibt Prandi in seiner Anfrage. «Man muss zur Annahme kommen, dass der Profit wichtiger ist als die Grundversorgung.»