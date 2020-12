West-Ost-Verbindung Knoten Schächen sorgt im Landrat für hitzige Debatte Die Regierung soll nochmals über die Bücher. Beim Knoten Schächen soll sie einen Kreisel mit vier Ein- und Ausfahrten prüfen. Ein entsprechender Vorstoss wurde am Mittwoch im Landrat überwiesen.

Die Zahl der Ein- und Ausfahrten beim geplanten Kreisel Schächen sorgt auch im Landrat für heisse Köpfe. Visualisierung: PD

Mit 31 Ja zu 21 Nein bei 3 Enthaltungen wird der Parlamentarische Empfehlung von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) zur «Planung der WOV: Missstände bei der Verkehrsführung in Schattdorf» überwiesen. Dem Entscheid vorausgegangen war eine engagierte, emotionale Diskussion. 2015 habe das Stimmvolk lediglich den WOV-Rahmenkredit von 19,8 Millionen Franken genehmigt, nicht aber die Linienführung, monierte Cathry. Schattdorf habe den Kredit damals sogar abgelehnt und sich stets kritisch zur WOV verhalten.

Der nun geplante Kreisel mit drei Ein- und Ausfahrten berge Risiken, die nicht zu verantworten seien. Gleich mehrfach habe das Volk Widerstand deutlich gemacht. So mit einer Gemeindepetition, dann mit einem Auftrag an der Dorfgemeinde, mit der Regierung nochmals zu verhandeln und mit einer kantonalen Volksinitiative. Ein vieradriger Kreisel sei machbar. «Es kann nicht sein, dass ein derart bedeutendes Generationenprojekt an der Bevölkerung vorbei geplant wird.» Cathry votierte dafür, dass seine Parlamentarische Empfehlung überwiesen werde. Es sei wichtig, dass man nochmals an einen Tisch sitze. «Es braucht einen Kompromiss und eine Konsenslösung.» Auf der Gotthardstrasse brauche es andere flankierende Massnahmen, zu denen alle stehen könnten.

Das Gespräch zu verweigern und auf festgefahrenen Standpunkten zu beharren sei schlecht für das politische Klima in Uri, sagte Céline Huber (CVP, Altdorf). «Verschiedene Fakten sind heute nicht geklärt.» So etwa, ob die Crivellikapelle oder der Fussballplatz einem Kreisel weichen müssten oder ob es nur einen marginalen Landverbrauch benötige. Sie erwartet daher einen konstruktiven Dialog aller Beteiligten.

Karin Gaiser sieht politischen Frieden gefährdet

Sie könne nachvollziehen, dass sich die Schattdorfer verschaukelt fühlten, sagte Karin Gaiser (CVP, Erstfeld). Die 1750 Unterschriften für die Petition und das klare Verdikt an der offenen Dorfgemeinde würden für sich sprechen. Es gehe nicht darum, wer Recht habe, sondern darum, berechtigte Sicherheitsanliegen ernst zu nehmen. «Der politische Frieden in Uri ist gefährdet», mahnte Gaiser. Nun müsse ein Marschhalt eingelegt werden. Es brauche einen Einsatz für eine breit abgestützte Lösung.

«Der Kreisel ist eine absolute Fehlplanung», stellte Roland Poletti (SVP, Schattdorf) fest. Die Gotthardstrasse werde abgehängt. Zudem gab er sich überzeugt, dass der Verkehr durchs Dorf massiv zunehmen wird. Die Unfallgefahr sei gross. Für die Verkehrssicherheit machte sich auch Franz Imholz (SVP, Spiringen) stark. Ein Kreisel mit drei Ein- und Ausfahrten stelle ein unnötiges Gefahrenpotenzial und ein hohes Unfallrisiko dar.

Rechtsstaatliche Abläufe müssen akzeptiert werden

Er staune, wie viele Verkehrsexperten es im Saal habe, sagte Bruno Arnold (parteilos, Seedorf). Die Neugestaltung des Knotens Schächen inklusive der heutigen Kreiselgestaltung sei mehr als ein Jahr vor der WOV-Abstimmung in Schattdorf öffentlich präsentiert worden. «Wer heute einen vierarmigen Kreisel fordert, der muss bereit sein, die Gotthardstrasse unattraktiv zu machen, zum Beispiel mit Tempo 30 und weiteren Massnahmen», so Arnold. Dann passiere aber, was man verhindern wolle: Dass die Dorfstrasse und die Adlergartenstrasse als Ausweichroute missbraucht und deutlich mehr befahren würden. Wenn der Landrat bereit sei, nach der Devise «zurück auf Feld 1» zu handeln, so werde er völlig unglaubwürdig. Der Landrat müsse vielmehr seinem Kurs treu bleiben, damit der Kanton vorwärtsmachen könne mit der WOV.

Ebenfalls für eine zügige Umsetzung der WOV sprach sich Viktor Nager (SP, Schattdorf) aus. Er appellierte an das staatspolitische Verständnis und bat darum, den Volkswillen ohne Verzögerungen umzusetzen. Sorgen machte sich auch Adriano Prandi (SP, Altdorf): Rechtsstaatliche Abläufe würden kritisiert und hinterfragt. «Wenn diese rechtlich einwandfrei zu Stande gekommen sind, müssen sie akzeptiert werden. Der Rechtsstaat ist in diesem Fall wichtiger als die eigene Befindlichkeit.»

Bund gibt Projekt den Ritterschlag

Baudirektor Roger Nager zeigte auf, wie breit das Projekt einer neuen West-Ost-Verbindungsstrasse diskutiert worden ist. Die mit der neuen Strasse verbundene Verlagerung des Verkehrs führe auch zu einer massgeblichen Unterstützung durch den Bund. «Das ist ein Ritterschlag für das Projekt», sagte Nager. Jetzt abzubrechen und sich zurück an den Start zu begeben, wäre falsch, so Nager. Vielmehr sei es wichtig, an den bisherigen Planungsschritten festzuhalten.

Wenn bei einer Änderung der Verkehrslenkung das Volk nicht gefragt werde, komme eine Retourkutsche, gab sich hingegen Ruedi Cathry überzeugt. Es heisse nun nicht «zurück auf Feld 1». «Wir brauchen die WOV und wir wollen die WOV.» Der Widerstand gegen die Verkehrslenkung werde aber immer grösser. Dieser müsse nun ernst genommen werden. Cathry pocht auf einen Dialog: «Wir müssen miteinander an einen Tisch sitzen. Wir müssen die WOV gemeinsam bauen als Generationenprojekt.»

Thomas Sicher (FDP, Altdorf) sagte, für ihn als Altdorfer sei die WOV ein zentrales Projekt: «Dadurch wird das Zentrum massiv entlastet.» Aber auch er vermisste die Gesprächsbereitschaft. «Die Regierung zeigt eine abwehrende und blockierende Haltung und das geht nicht.» Es gehe nun darum, das Gespräch zu suchen und alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.