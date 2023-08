Kollision Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall in Erstfeld – mehrere Personen lebensbedrohlich verletzt Am Sonntagabend kam es in Erstfeld zu einem Unfall mit drei Autos. Die Verletzten mussten mit der Rega und der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Unfallverursacher war alkoholisiert unterwegs.

Der Unfall forderte insgesamt sieben Verletzte. Ramona De Cesaris/CH Media Video Unit

Im Gebiet Lehnacher in Erstfeld ist es am Sonntagabend kurz nach 19.30 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen drei Personenwagen gekommen.

Wie die Kantonspolizei Uri am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, ist ein 22-jähriger Autofahrer auf der Gotthardstrasse in Richtung Erstfeld unterwegs gewesen, als das Auto mit Urner Kontrollschildern aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er zunächst mit einem Auto aus dem Kanton Schwyz und im Anschluss mit einem aus dem Kanton Luzern. Beide seien korrekt unterwegs gewesen.

Zahlreiche Rettungsorganisationen standen im Einsatz. Bild: BRK News

Dabei sind zwei Personen lebensbedrohlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde leicht und vier Personen erheblich verletzt. Sie alle wurden ins Kantonsspital Uri sowie in ausserkantonale Spitäler gebracht. Wie die Urner Polizei auf Anfrage bestätigte, waren die Verletzten zum Teil eingeklemmt gewesen und mussten herausgeschnitten werden.

Die Unfallstelle. Bild: BRK News

Beim Fahrer des Autos aus dem Kanton Uri ergab eine Alkoholmessung einen Wert von 0.75 mg/l, was 1.5 Promille entspricht. Eine Blut- und Urinprobe wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Die Zerstörung lässt die Wucht der Kollision erahnen. Bild: BRK News

Vor Ort im Einsatz waren gemäss Polizei rund 75 Personen, darunter die Rega, die Feuerwehren Altdorf und Erstfeld, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und derjenige des Kantons Nidwalden, ein lokales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft, das Care Team Uri, die Kantonspolizei Uri sowie die Abteilung Betrieb Kantonsstrassen.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf 64'000 Franken. Die Strasse war wegen Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt. (tos/sig)