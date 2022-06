Kolumne «Tribüne»: Krankenkassenprämien, Fachkräftemangel und Kinderbetreuung geben zu diskutieren im Nationalratssaal Der Urner Nationalrat Simon Stadler blickt auf die Sommersession in Bundesbern zurück.

Simon Stadler, Urner Nationalrat CVP/Die Mitte. Bild: Urner Zeitung

Zu Beginn der Sommersession beschäftigte sich der Nationalrat mit einem Thema, dass der Schweizer Bevölkerung auf dem Magen liegt: die stets steigenden Krankenkassenprämien. Im Herbst dürfte es laut Prognosen zu einem Prämienschock kommen. Experten rechnen damit, dass die Krankenkassenprämien per Anfang 2023 um 8 bis 10 Prozent steigen werden. Die hohen Krankenkassenprämien beschäftigen schon lange. Seit meiner Geburt im Jahr 1988 sind die Prämien um über 140 Prozent gestiegen. Eine vierköpfige Familie bezahlt heute rund 15’000 Franken pro Jahr. Das ist definitiv zu viel. Die Schmerzgrenze für den Mittelstand und für die Personen mit einem tieferen Einkommen ist erreicht.

In der Diskussion im Nationalrat unterstrich ich, dass die Massnahmen, die es zu ergreifen gilt, schon lange bekannt wären. Nur werden sie bis heute nicht umgesetzt. Denn im Gesundheitswesen gibt es zu viele Akteure – die Pharmaindustrie, die Krankenkassen, die Leistungserbringer wie die Spitäler, Ärztinnen und Ärzte, der Bund und die Kantone. Seit Jahren herrscht eine Blockade. Der Nationalrat schmetterte die Kostenbremse-Initiative der Mitte zwar ab, erarbeitete nun aber einen Gegenvorschlag. Dieser sieht Kosten- und Qualitätsziele im Gesundheitswesen vor. Wird der Gegenvorschlag dereinst umgesetzt, müsste der Bund künftig mit allen Akteuren im Gesundheitswesen Kosten- und Qualitätsziele für jeweils vier Jahre festlegen.

Die Mehrheit des Nationalrates erachtet den Gesetzesentwurf als griffige Massnahme, um die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Selbst der Bundesrat glaubt, dass jährlich rund 20 Prozent respektive rund 6 Milliarden Franken im Gesundheitswesen ohne Qualitätsverlust eingespart werden könnten. Der erste Schritt, für eine Kostenbremse ist gemacht. Nun kommt das Geschäft in den Ständerat. Ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht.

Der Fachkräftemangel ist derzeit in vielen Branchen allgegenwärtig. Für mich ist er derzeit eine der grössten Herausforderungen der Schweizer Wirtschaft. Das Problem kann die Schweiz aber nicht einfach durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte lösen. Wir müssen alles daransetzen, dass wir das Potenzial inländischer Fachkräfte besser nutzen und ausschöpfen. Dazu gehört auch, dass die Politik Bedingungen schafft, damit Beruf und Familie künftig besser vereinbar sind. Dazu braucht es aber attraktive und bezahlbare Angebote für die familienergänzende Kinderbetreuung.

In der Nationalratsdebatte setzte ich mich am Rednerpult für die Verlängerung der Bundesbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung ein. Gerade in den ländlichen Regionen und in den Agglomerationsgebieten ausserhalb der eigentlichen Zentren fehlen heute ausreichende Betreuungsangebote. Die Zahlen des Bundes zeigen deutlich, dass rund 20 Prozent der Kinder im Vorschulalter und 18 Prozent der Kinder im Schulalter nicht wie gewünscht eine externe Betreuung in Anspruch nehmen können. Der Nationalrat ist nun bemüht, solide gesetzliche Grundlagen für die finanzielle Unterstützung der Kinderbetreuung zu schaffen. Denn ein Angebot muss für die Eltern letztlich bezahlbar sein.

Der Krieg in der Ukraine macht uns alle betroffen. Die Schweiz ist nicht einfach eine Insel, auf der man nichts von den Auswirkungen des Krieges mitbekommt. Meine Fraktion will nun, dass in der kommenden Session geeignete Massnahmen nicht nur andiskutiert, sondern auch ergriffen werden, um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unser Land wirtschaftlich abzufedern. Wir sind deshalb gewillt, Gegenmassnahmen zu treffen, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu erhalten.

Dabei werde ich zwei Massnahmen speziell unterstützen. Einerseits müssen wir die Teuerung bei den Renten ausgleichen. Damit sollen die Rentnerinnen und Rentner vor steigenden Preisen entlastet werden. Andererseits müssen wir gezielt Familien, den Mittelstand und die unteren Einkommen entlasten. Deshalb werde ich mich auch dafür einsetzen, dass die Bundesbeiträge für die Prämienverbilligung für ein Jahr erhöht werden, sodass wir jene Leute entlasten, welche die Auswirkungen des Krieges am stärksten spüren.