Kolumne «Ürner Asichtä»: Eine Hommage an unsere Pässe Sie durchbrechen Grenzen, halten Wind und Wetter stand und es treffen Extreme in luftiger Höhe aufeinander: Tobias Arnold erklärt, was für ihn die Faszination der Urner Pässe ausmacht.

Tobias Arnold hegt eine Faszination für die Passstrassen. Bild: Urner Zeitung

Mai und Juni sind die Monate, an denen sie reihenweise aufgehen: die Pässe. Im Kanton Uri sind es der Klausen-, Susten-, Gotthard-, Furka- und Oberalppass. Ein bisschen Statistik – mit Zahlen entnommen von der Website von Uri Tourismus – sei mir in diesem Zusammenhang erlaubt. Die fünf Pässe würden, wenn man sie übereinander stapeln würde, bis auf eine Höhe von mehr als 10'000 Metern über Meer ragen. Also nochmals deutlich höher als der Mount Everest. Der höchste Pass ist der Furkapass mit 2429 Metern über Meer. Einzig der Klausenpass knackt mit 1948 Metern über Meer die 2000er-Marke nicht ganz. Als ersten der fünf Pässe konnte der Gotthardpass befahren werden. Bereits 1830 wurde eine Fahrstrasse eingerichtet. Alle anderen Fahrstrassen wurden ebenfalls noch im 20. Jahrhundert erstellt, mit Ausnahme jener des Sustenpasses, die 1945 errichtet wurde.

Doch Statistik alleine reicht nicht, die Faszination Pässe zu erklären. Ich möchte mich stattdessen dreier Begriffe bedienen, die meine ganz persönliche Faszination an unseren Alpenüberquerungen beschreiben. Das Verbindende: Wir haben sie gerne, unsere Berge. Doch zugleich sind sie Hürden für unsere Mobilität; setzen klare Grenzen. Mit den Pässen können wir diese Grenzen durchbrechen. Sie öffnen uns den direkten Weg zu all unseren Nachbarkantonen. Sie faszinieren nur schon deshalb, weil auf der einen Seite der Kanton Uri endet und auf der anderen ein neuer Kanton beginnt.

Die Extreme: Im Sommer wetteifern die Töfffahrer darum, wer mit mehr Dezibel die Höhenmeter erklimmt. Im Winter kehrt die Ruhe zurück. Barrieren auf beiden Seiten der Passstrasse sorgen dafür, dass sich jegliche Vehikel fernhalten und der Natur, überdeckt mit einer schönen Schicht Schnee, ihre Erholungszeit gönnen. Es gibt wohl kaum andere Flecken im Kanton Uri, wo solche Extreme aufeinandertreffen.

Das Beständige: Wir leben in schnelllebigen Zeiten. Der Pass aber, er steht wie ein Fels in der Brandung. Rückt keinen Meter von seinem Platz ab. Ach, wie gut tut doch so etwas Standhaftes in Zeiten, die turbulenter kaum sein könnten.

Verstehen Sie meine Faszination für Pässe noch nicht? Dann ab auf den Töff und hoch den Pass. Halt! Nein! Viel besser: Ab aufs Velo und lostrampen und auf der anderen Passseite die Abfahrt geniessen. Das Erlebnis ist noch viel intensiver, die Dezibelmessung schlägt deutlich weniger aus und für die eigene Gesundheit tut man auch noch etwas Gutes.