Kolumne «Ürner Asichtä:» Gast und Geber Die Kolumnistin schreibt über das Gefühl, als Urnerin in Uri doch auch manchmal Gast zu sein.

Fränzi Stadler. Bild: PD

Seit einiger Zeit darf ich zusammen mit einer Kollegin als Projektleiterin die Kampagne Gast und Geber der beiden Urner Tourismusorganisationen umsetzen. Sie verfolgt das Ziel, die Urner Bevölkerung darauf zu sensibilisieren, wie wichtig Tourismus, ob im grösseren Rahmen oder im kleinen Stil, für uns alle ist. Sie als Urnerin oder Urner werden gewissermassen in Ihrer Freizeit auch selber zur Touristin und zum Tourist in unserem Heimatkanton. Sei es beim Skifahren in Andermatt oder beim «Ytrummlä» in Altdorf. Und dort habe ich am vergangenen Mittwoch nicht schlecht gestaunt, dass unsere Kampagne als Sujet einer fasnächtlichen Truppe mit Pauken und Trompeten durch den Nachthimmel des Kantonshauptortes getragen wurde. Auf den Plakaten wurde mit einem närrischen Augenzwinkern auf die Aktion des Böögg-Verbrennens in der Schöllenenschlucht im vergangenen Jahr hingewiesen. Der Kanton Uri durfte 2021 durch aussergewöhnliche Umstände Gastgeber dieser Zürcher Tradition werden. Umso mehr freuen wir uns darauf, dass wir an der diesjährigen Ausgabe des Sechseläutens als Gastkanton endlich unseren Urner Charme in Zürich versprühen dürfen. Sagen wir doch jeweils gerne so neckisch, dass das «üri» in Zürich das Schönste sei. Die perfekte Gast-und-Geber-Symbiose meine ich.

Ich persönlich sehe es als Privileg, dass ich sowohl beruflich als auch privat in verschiedene Gast-und-Geber-Rollen schlüpfen darf. Bei prächtigem Winterwetter wagte ich mich vor kurzem als Gast erstmalig auf ein E-Fatbike einer Urner Bike-Gastgeberin, deren Herzblut und Leidenschaft für ihr Produkt mir imponiert hat. Auch der kulinarische Genuss kam bei diesem Erlebnis nicht zu kurz. Notabene bestand dieser ausschliesslich aus Urner Produkten, deren Geschmack meinen Gaumen umschmeichelten. Auf diese Art und Weise lasse ich mich noch so gerne für etwas Neues begeistern. Auf der anderen Seite ist es grossartig, als Teil eines voll motivierten Organisationskomitees als Gastgeberin alles daranzusetzen, dass in gut 100 Tagen das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt einen «tyyflisch guäten» Eindruck hinterlässt. Und dies hoffentlich nicht nur bei den Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern, sondern auch bei den Einheimischen.

Lassen Sie sich von Uri als Gast begeistern und teilen Sie Ihre Begeisterung als (Gast)Geber mit Ihrem Nachbarn, Lieferanten, Kunden, Freund, Arbeitskollegen oder einem noch Fremden. Es lohnt sich.