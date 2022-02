Kolumne «Ürner Asichtä»: Olympia-Slalom auf dem Ratzi Für Tobias Arnold sind die Olympischen Winterspiele ein sportliches Highlight. Doch in diesem Jahr brodelt das olympische Feuer bei ihm auf Sparflamme, zu sehr steht China in der Kritik. Stattdessen fantasiert der Politologe über den Olympia-Austragungsort Uri.

Der Politologe Tobias Arnold verfolgt die Olympischen Winterspiele seit seiner Kindheit. Archivbild: UZ

Es tut schon etwas weh. Seit meiner Kindheit begeistere ich mich für Sport. Olympische Winterspiele waren für mich, mehr noch als die Sommerspiele, immer wieder ein Highlight. Und jetzt? Peking als Austragungsort? Die olympische Flamme lodert da schon etwas auf Sparflamme in mir. Die Vorberichterstattung in den Medien dreht sich mehr um die problematische Menschenrechtssituation im Austragungsland als um die vielen Ambitionen von Sportlerinnen und Sportlern. Unser Skiheld Beat Feuz erlebt seine Karrierekrönung inmitten eines zwar landschaftlich imposanten Gebirges, das natürlichen Schnee aber nur vom Hörensagen kennt. Und im Zielraum könnte der Kontrast zu einem Skifest wie in Adelboden nicht grösser sein.

Ich verfolge die Wettkämpfe trotzdem: Was können die Sportlerinnen und Sportler dafür, dass das Olympische Komitee IOC dem Geldwahn verfallen ist? Doch in einem ruhigen Moment schliesse ich die Augen und stelle mir das Gegenteil dieser Winterspiele des Gigantismus vor: Olympia im Kanton Uri! Langlaufwettbewerb? Kein Problem: Für die 50 Kilometer Distanz müsste die Loipe in Unterschächen nur zehnmal umrundet werden. Ski alpin? Für die Königsdisziplin Abfahrt fände sich in Andermatt sicher irgendwo eine herausfordernde Strecke. Und für die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom könnten auch kleinere Skigebiete wie Biel oder Ratzi ins internationale Rampenlicht rücken. Der grosse Final des Eishockeyturniers mit Schweizer Beteiligung im neu gebauten Stadion im Holzboden in Spiringen? Stellen Sie sich das vor! Und die noblen Herren des IOC? Die würden sich im «Chedi» in Andermatt einquartieren und wären stolz auf ihre Entscheidung, die Winterspiele an einen Kanton mit grosser Wintersportkultur vergeben zu haben.

Es versteht sich von selber, dass das alles utopisch ist. Uri wird nie Austragungsort für Winterspiele sein. Doch in anderen, grösseren Bergkantonen wären die Chancen schon grösser. Graubünden, Wallis und Bern; sie alle haben jüngst Kandidaturen in Erwägung gezogen. Allesamt waren sie politisch jedoch nicht mehrheitsfähig. Ich verstehe die Bedenken in diesen Regionen, zu gigantisch sind die Spiele in der heutigen Zeit geworden. Gleichzeitig fände ich es ein tolles Zeichen, wenn die Schweiz in Zukunft Kandidaturen bereithält, die den olympischen Geist in unsere wintersportverrückte Alpenlandschaft zurückbringen. Durch die Ablehnung von Winterspielen hierzulande leisten wir keinen Beitrag zur Nachhaltigkeit, solange diese dann in autoritären Staaten stattfinden, die für die künstliche Beschneiung von kilometerlangen Pisten Wasserreservoire für ganze Städte anzapfen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich dereinst vielleicht mal Olympia nicht nur am TV, sondern live vor Ort in den Schweizer Alpen verfolgen kann. Wer weiss, vielleicht wäre dann die eine oder andere Disziplin doch in Uri?