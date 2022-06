Kolumne «Ürner Asichtä»: Petrus ist ein Jodler Die Tourismusfachfrau Fränzi Stalder lässt das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt vom Wochenende Revue passieren und gerät ins Schwärmen. In der Kolumne spricht sie über ihre Gänsehautmomente.

Fränzi Stalder Bild: PD/ Valentin Luthiger

Fantastisch, grossartig, traumhaft, sensationell oder grandios? Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, welches Adjektiv das passendste ist, um zu beschreiben, wie sich die Stimmung am Zentralschweizerischen Jodlerfest am Wochenende in Andermatt angefühlt hat. Es kann auf jeden Fall nur ein Superlativ sein. Das Wetter: Neun Monate Winter und drei Monate kalt heisst es oft im Urner Unterland in Bezug auf das eher raue Klima im Urserntal. Ich gebe zu, es war die berühmte Ausnahme der Regel – sie hätte aber auf keinen besseren Zeitpunkt gepasst. Schattenplätze waren noch nie so begehrt. Sonnenbrille und Sonnencreme vermutlich neben Alphörnern und Fahnen die meistgebrauchten Accessoires.

Ein wenig Abkühlung brachten mir immer wieder die Gänsehautmomente: Schulkinder, die ihr Urschner Lied vortragen bei der Festeröffnung, das Echo der Alphörner bei den Wettvorträgen im Innenhof des Hotels The Chedi, das Jutzen der einheimischen Jodlerin, die applaudierenden Zuschauerinnen und Zuschauer beim Festumzug und das fröhliche Zusammensein danach. Starke Momente, die mich sehr berührt haben und für immer in Erinnerung bleiben werden.

Woldmanndli, Trachten und Gotthardpost – gelebtes Brauchtum vom feinsten. Ich gebe zu, ich konnte mir Tausende Menschen, schlendernd durch die Gassen Andermatts, nicht vorstellen, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Unfassbar schön dieser Anblick, der sich mir in den frühen Morgenstunden geboten hat, als ich auf der Dorfbrücke stand. Eine Festmeile, die das Bergdorf noch nie gesehen hat. Ein Juchzen, Alphornklänge und schwingende Fahnen aus allen Ecken. Und erst die Atmosphäre: fröhlich, gesellig und friedlich. Obwaldner singen mit Luzernern, Schwyzer spielen mit Nidwaldnern und zwischendrin johlen die Einheimischen (und auch ein wenig ich).

Damit diese Bilder entstehen konnten, brauchte es viele Puzzle-Teile, welche diese ermöglichen. Aktive Teilnehmende und vor allem unzählige Helferinnen und Helfer sowie Macherinnen und Macher, die einen unbezahlbaren Einsatz leisten – freiwillig und oft im Hintergrund. Nicht zu vergessen das Verständnis der Urschnerinnen und Urschner. Ihnen allen gebührt ein riesiges Dankeschön. Der Lohn für diesen Aufwand fliesst nicht unbedingt auf das Bankkonto – dafür mitten ins Herz – dank der strahlenden Gesichter und der wertvollen Begegnungen. Genau dieses Miteinander wünsche ich Ihnen und mir auch für die Zukunft. Davon brauchen wir eindeutig mehr.