Kolumne «Ürner Asichtä»: Pure Emotionen Es gibt Menschen, die verabschieden sich für eine bestimmte Zeit von elektrischen Geräten. Andere versuchen, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Kolumnistin Sarah Kempf ist noch näher an ihre Grenzen gekommen: Sie hat einen Gigathlon absolviert.

Sarah Kempf. Bild: PD/Mara Truog

Das Leben hat viele Herausforderungen für uns bereit – fast täglich. Zudem sind auch persönliche «Challenges» total im Trend. Von Digital-Detox, Antizucker, Shoppingstopp, Jeden-Tag-eine-gute-Tat, genügend Schlaf, kein Alkohol, 10’000 Schritte, Antiplastik oder kalte Dusche … der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch ich stelle mich immer wieder persönlichen Herausforderungen, um mein Leben zu bereichern.

Kürzlich war es wieder Zeit für ein sportliches Abenteuer. Ich nahm am Gigathlon teil – einem Multisportevent mit fünf Disziplinen quer durch die Schweiz. Dieses Jahr führte die Strecke von Zürich ins Bergell. Alleine, zu zweit oder im Fünferteam galt es, 250 Kilometer und 5600 Höhenmeter zu absolvieren. Für die ganz schnellen Athleten nonstop, für alle anderen in zwei Tagen.

Im Herbst letzten Jahres meldeten sich mein Kollege Andi und ich als «Couple» an. Während des Winters legten wir mit regelmässigem Ausdauertraining den Grundstein. Ab dem Frühling konkretisierten wir unsere Trainings, denn die Streckendetails wurden publik und wir konnten die Einteilung der Sportarten gezielt vornehmen.

Im letzten Monat erfolgte der Feinschliff. Nebst dem Organisieren eines Supporters (Pflichtvorgabe), eines grossen Fahrzeuges für unser Material sowie Übernachtungsplätzen stand auch das gezielte Rekognoszieren der einzelnen Teilstrecken an. Jetzt war meine Nervosität spürbar. Ich träumte von Atemnot beim Schwimmen, den technischen Abschnitten der Bikestrecke oder dem Chaos in den Wechselzonen. Nervenflattern!

Letztes Wochenende war es so weit. Bereits beim Check-in in Zürich am Freitagabend erspähte ich überall durchtrainierte Athleten und dachte an meine verpassten Trainingseinheiten. Als Nervenberuhigung bestellte ich mir beim Abendessen eine zusätzliche Portion Spaghetti. Nach wenigen Stunden unruhigem Schlaf sprang ich am Samstag um 6.10 Uhr mit über 400 anderen Sportlern in den Zürichsee. Pure Emotionen! Drei Kilometer später übergab ich meinen Zeit-Chip überglücklich an Andi und schickte ihn auf die Laufstrecke. Für mich hiess es umziehen, verpflegen, mit der Sihltalbahn zur Wechselzone fahren. Die nächsten 20 Kilometer bis Wollerau waren wieder mein Part. Ich rannte, so schnell ich konnte, denn ich wusste, dass ich nachher etliche Stunden Erholung hatte. Andi absolvierte die gesamte Velostrecke via Lenzerheide nach Savognin. Tag ein geschafft!

Sonntags pünktlich um 7 Uhr ging’s für mich aufs Bike. Die Höhenmeter zum Septimerpass und auch den Downhill nach Vicosoprano gelangen mir dank meines Wettkampfeifers super. Mit den Worten «Vollgas, aber Sorg ha» schickte ich Andi auf die abschliessende Trailrunningrunde, von der er schon bald mit einem breiten Grinsen zurück im Ziel eintraf. Yesss, geschafft! Erleichterung. Dankbarkeit. Freude. Umarmung. Leuchtende Augen.

Liebe Urnerinnen und Urner, genau wegen der unbeschreiblichen Emotionen am Ende einer Herausforderung bin ich süchtig nach neuen. Welche Challenge bringt Ihnen die Glücksmomente?