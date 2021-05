Kolumne «Ürner Asichtä»: Respekt Unsere Autorin schreibt über Hasskommentare im Internet und was es vermehrt braucht: Respekt gegenüber den Mitmenschen. Melanie Schillig Hören Merken Drucken Teilen

Anfang Juni wird einmal mehr gewählt. Wir dürfen wählen, was wir möchten und was nicht. Zeitgleich kämpfen wir uns durch den Coronawahnsinn und versuchen, möglichst gelassen den Alltag auf die Reihe zu kriegen. Die Sommerferien wollen geplant sein und die Frage, ob der 80. Geburtstag der Grossmutter im kleinen, mittleren oder grösseren Familienkreis gefeiert wird, benötigt eine Entscheidung. Fragen über Fragen ... Es wird auf alle denkbaren Seiten abgewogen und schlussendlich entschieden. Antworten über Antworten. Viele Fragen haben jedoch nicht die eine Antwort. Es gibt Meinungen, Ansichten, Denkweisen. Da gibt es nicht Richtig oder Falsch.

Doch erschreckend ist die Entwicklung, mit welch unbändiger Lautstärke manche Mitmenschen ihre Meinung kundtun. Besonders online scheint manchen Zeitgenossen jeglicher Anstand abhandenzukommen. Gnadenlos aggressiv und beleidigend wird auf Facebook gespottet und gewettert. Da sind ehemalige Turnverein-Kollegen, welche sich aufgrund irgendeines kleinen unwichtigen Disputs die unschönsten «Schlötterlige» an den digitalen Kopf werfen. Politische Fragen entzweien die alten Kindergartengspändli auf höchst unehrenhaftem Niveau. Ich frage mich, würden diese Menschen dies auch auf der Strasse öffentlich laut so sagen? Würden sie sich getrauen, die Anschuldigungen in dieser Wortwahl den Beteiligten ins Gesicht zu sagen? Ich behaupte nein. Würden die meisten wohl kaum.

Der imaginäre Schutz des Digitalen scheint gewissen Menschen vergessen zu lassen, dass auf der anderen Seite auch nur ein Mensch ist. Mit einer Meinung. Mit eigenen Ideen. Mit eigenen Vorstellungen. Ich weiss, meine Kolumnen sind immer fröhliche und aufmunternde Texte. Es ist mir wichtig, positive Nachrichten zu verbreiten. Negative gibt es eh genug. Doch habe ich hier eine Entscheidung getroffen. Da wären wir wieder bei den Entscheidungen. Eine Message an alle da draussen: Respekt. Respekt gegenüber Mitmenschen, Respekt gegenüber der Natur. Wir müssen nicht in allem einer Meinung sein. Auf keinen Fall. Aber bitte debattiert anständig und auf Augenhöhe. Erst denken, dann reden oder schreiben. Und falls ihr den Faden verliert; Reden ist Silber – Schweigen ist Gold.