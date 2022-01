Kolumne «Ürner Asichtä» So wird 2022 Immer wieder gerne beobachte ich den Urner Sternenhimmel. Daraus resultiert mein Jahreshoroskop für die Ferienregion Andermatt.

Fränzi Stalder,

Tourismus- und PR-Fachfrau, Schattdorf Bild: PD

Von Januar bis März verwandelt sie sich in eine weisse Märchenlandschaft und zieht Gäste von nah und fern magisch in ihren Bann. Sie lädt Sie ein, Ihre Vorsätze, sicher gehört mehr Bewegung auch dazu, voller Tatendrang einzuhalten. Skifahren und Langlaufen sind im ganzen Gotthardgebiet hoch im Kurs und lassen nebenbei auch noch die Kassen klingeln. Von Nebel keine Spur, der Föhn vermiest höchstens für wenige Tage den Winterspass. Apropos Spass: Beim Eisstockschiessen wird so manche Freundschaft auf die Probe gestellt, was sich durchwegs bei sämtlichen Sternzeichen bemerkbar macht.

Wenn Glücksplanet Jupiter im Frühling das Urserntal kreuzt, rufen die Hospentaler ab der neuen Aussichtsplattform von ihrem Turm und es jodelt aus Andermatt zurück. Bei einer Skitour ab Realp wird jede Beziehung auf die Probe gestellt, aber auf dem Berggipfel angekommen, überwiegt wieder die Harmonie. Gefestigte Bindungen bewähren sich. Die Frage nach dem Outdoor-Fondue oder -Raclette verursacht lediglich deren kleine Risse. Vertrauen aufbauen lässt sich garantiert beim Freeriden mit einem Bergführer. Ist es wohl verwegen, zur gleichen Zeit schon ein wenig dem Surflehrer am Urnersee schöne Augen zu machen? Das steht wohl in den Sternen …

Juli, August und September bieten die besten Voraussetzungen für die Gesundheit. 16 Berghütten und mehr als 500 Kilometer Wanderwege sorgen für genügend Abenteuer an der frischen Luft. Wenn auch noch Merkur diese Konstellation durchläuft, ist Tatendrang und Entdeckergeist vorprogrammiert. Aber aufgepasst: Die Kurven der acht Alpenpässe lassen Velo- und Motorradfahrer ab und zu ein wenig übermütig werden. Mit den Einflüssen von Saturn darf auf die nötige Besonnenheit der Lenker gehofft werden. Am Pfadi-Bundeslager im Goms entstehen Freundschaften fürs Leben. Und was vielleicht auch noch, wenn Venus zu Besuch kommt?

Das letzte Viertel des Jahres steht im Zeichen des Umbruchs und stellt Sie im Beruf vor neue Herausforderungen. Uranus sorgt für die nötige Kreativität, damit neue Angebote und Produkte entstehen. Der Mond beeinflusst das Budget, es kann zu Spannungen kommen, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Dafür klingt Musik in Ihren Ohren. Zeit für Kultur und Muse sorgen für starke Momente. Und erst recht Brauchtum und Traditionen: Woldmanndli, Chilbi, Samichlaus, Adventsfenster, Silvesterschlitteln – am Jahresende erwartet Sie ein Feuerwerk an Emotionen.