Kolumne «Ürner Asichtä»: Übergangszeit Schon bald finden sich in Davos am WEF wieder Gäste aus aller Welt ein. Der Frühling hingegen lässt sich auf 1500 Metern über Meer noch Zeit. Um diesen nicht ganz zu verpassen, hat Sarah Kempf Besuchstage in ihrer Urner Heimat bereits eingeplant.

Sarah Kemp. Bild: Urner Zeitung

Seit Ostern ist es bedeutend ruhiger geworden in Davos. Die Skigebiete haben ihre Wintersaison beendet und viele Hotels und Restaurants sind im Betriebsferienmodus. So auch meine Lieblingsbäckerei – ich muss in nächster Zeit auf meine Knusperlaugengipfeli zum «Znüni» verzichten. Die Saisonangestellten sind abgereist, zurück in ihre Heimatländer zu ihren Familien. Ebenfalls nutzen viele Einheimische diese Zeit für Ferien. Man gönnt sich Abstand vom Jubel-Trubel des Winters – und sehnt sich nach wärmeren Temperaturen und dem Meer. Mallorca, Finale (Italien), Ägypten oder Griechenland sind Topdestinationen.

So hab’s auch ich gemacht. Zwei Wochen einfach mal weg. Velofahren an der Côte d’Azur sowie den südenglischen Küsten entlang wandern. Oh, hat das gut getan! Doch wie gewöhnlich, bin ich auch gerne wieder nach Hause gekommen und geniesse jetzt die beschaulichere Zeit. Was ich allerdings gar nicht toll finde, ist der fast fehlende Frühling. Der Schnee ist zwar grösstenteils weg, doch das Klima ist hier auf gut 1500 Metern über Meer unbestritten rauer und die Natur gemächlicher unterwegs.

Kürzlich musste ich schmunzeln, als ich mit dem Mountainbike von Davos durch die Zügenschlucht nach Filisur fuhr und dort im Bahnhofbuffet Kaffee und Kuchen genossen habe. Ich war nicht die einzige Davoserin! Die Terrasse war voll von bekannten Gesichtern, die dank der milderen Temperaturen ohne Jacke an der Sonne sassen. Ich ass einen Apfel-Rhabarberkuchen und mir wurde sogar gesagt, dass der mit einheimischem, diesjährigem Rhabarber gemacht sei. Wirklich? Gibt’s bereits Rhabarber? In Davos dauert es wohl noch eine Weile, bis dieses Stangengemüse wächst. Denn als ich nach der Retourfahrt aus dem Zug stieg, fielen tatsächlich einige Schneeflocken vom Himmel. Meine Güte, Frau Holle!

Zurück zum Thema. Immerhin ist dieses Jahr die «stille Zeit» in Davos kürzer als in vergangenen Jahren. Die ersten Touristen werden nicht erst Mitte Juni zur Sommersaison erwartet, sondern bereits nächsten Samstag. Der Grund ist das World Economic Forum (WEF). Es findet dieses Jahr vom 22. bis zum 26. Mai statt. Zwar in einem bedeutend kleineren Rahmen als in den Jahren zuvor, nichtsdestotrotz aber wiederum mit Gästen aus aller Welt. Davos wird für gut eine Woche erneut «the place to be»! Ob sich diese Gäste mit der Bezeichnung Touristen identifizieren, bin ich mir allerdings nicht sicher.

Liebe Urnerinnen und Urner, ich beneide euch um den prachtvollen Frühling und habe bewusst Besuchstage in der Heimat eingeplant, um ihn nicht ganz zu verpassen!