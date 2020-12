Kolumne «Ürner Asichtä»: Weihnachten – vom beschaulichen Familienfest zur Konsum-Orgie Für Ruedi Bomatter heisst Weihnachten nicht nur «heile Welt». So biete gerade die aktuelle Situation rund um Corona Gelegenheit, über den tieferen Sinn des kirchlichen Festes nachzudenken.

Ruedi Bomatter, Altdorf, freischaffend in der Medienbranche. (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 10. September 2019)

«Noch fünfmal schlafen, dann kommt das Christkind.» Mit solchen Aussagen wurden wir jeweils auf den grossen Tag vertröstet, und wir freuten uns wie kleine Kinder, was wir ja damals auch noch waren. Allerdings galt unsere Freude nicht dem Christkind – das ist mir in all den Jahren nicht begegnet – sondern vielmehr auf die zu erwartenden Geschenke. Entsprechend gross waren auch unsere über Wochen geschürten Erwartungen. Doch je älter ich werde, desto weniger kann ich diese Freude teilen. Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kälter werden, kann das schon mal auf das Gemüt drücken. Und je näher der grosse Tag kommt, desto hektischer schiessen die Menschen in den Geschäften herum auf der Suche nach den letzten Geschenken. Es wird gedrängt, geschubst und bisweilen kommen gar die Ellenbogen zum Einsatz. Und es wird eingekauft, als würden die Verkaufslokale nicht mehr öffnen. Ich möchte nicht wissen, was alles davon nach den Feiertagen auf dem Müll landet. Fenster, Balkone, Gärten ja ganze Häuser verwandeln sich in leuchtende und blinkende Skulpturen, wobei sich die Nachbarn mit der Üppigkeit des Lichterschmuckes gegenseitig zu übertreffen versuchen.

Weihnachten hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem beschaulichen Familienfest zu einer fast grenzenlosen Konsum-Orgie entwickelt, der man sich kaum entziehen kann. Ein enormes Geschäft mit milliardenschweren Umsätzen. Spätestens wenn man auf den Strassen und in den Gassen mit den seit Jahrzehnten immer wieder gleichen Advents- und Weihnachtsliedern berieselt wird, erreicht meine Stimmung einen Tiefpunkt. Davor bleibe ich dieses Jahr wohl verschont. Ohne Weihnachtsmärkte, ohne Abend- und Sonntagseinkäufe auch keine musikalische Berieselung. Vieles wird dieses Jahr anders sein. Die Eindämmung des Coronavirus erfordert verschiedene Auflagen und Einschränkungen, die in föderalistischer Manier von Kanton zu Kanton unterschiedlich ausfallen, gerade als ob das Virus die Kantonsgrenzen kennen würde.

Eigentlich bietet die aktuelle Situation eine gute Gelegenheit, über den tieferen Sinn dieses kirchlichen Festes nachzudenken. Und auch darüber, wie sich dieser Anlass würdig und ohne Konsumverpflichtung begehen liesse. Doch meine Hoffnungen diesbezüglich sind gering. Die Menschen mussten in diesem Jahr auf vieles verzichten und sehnen sich nach dem Normalzustand. Vieles aber bleibt trotz Corona gleich. Während hierzulande in den Familien heile Welt zelebriert wird, geht für Millionen von Menschen das tägliche Elend und Leid weiter. Und an wohl keinen anderen Tagen fühlen sich einsame Menschen einsamer als während der Weihnachtstage in Coronazeiten.

Noch sechsmal schlafen und der Weihnachtszauber ist – zumindest für dieses Jahr – wieder vorbei. Für mich ein kleiner Lichtblick. Wie oft wir noch schlafen müssen, bis auch der Coronaspuk vorbei ist, mögen heute nicht einmal die teilweise selbsternannten Experten prognostizieren. Eines aber ist sicher: Auf die Zeiten, in denen wir wieder ganz normal und ohne Einschränkungen miteinander umgehen können, freue ich mich wie ein kleines Kind – oder wie früher auf Weihnachten.

