Kolumne «Ürner Asichtä»: Wir suchen Neco Williams und Zsolt Kalmar Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amtes für Kultur und Sport, schreibt in der Kolumne über das Verhandlungsgeschick seines Sohnes, wenn es ums Füllen seines Panini-Heftes geht. Ralph Aschwanden

Kennen Sie Neco Williams und Zsolt Kalmar? Ich gebe zu, ich auch nicht. Dennoch sucht mein Sohn sie derzeit. Genauer gesagt sucht er die Nummern 107 und 635 im neuen Panini-Heft zur EM 2020 (respektive 2021). Die beiden heissen eben Neco Williams (walisischer Nationalspieler) und Zsolt Kalmar (ungarischer Nationalspieler). Wie viele andere Kinder im Kanton Uri ist mein Sohn derzeit im Panini-Sammelbildchen-Fieber.

678 unterschiedliche Bilder braucht es (plus die Coca-Cola-gesponserten Zusatzbildchen), um das Panini-Heft der EM 2020 zu füllen. Corona sei dank, wird das Heft für die EM 2020 erst im Jahr 2021 gefüllt. Zwei Varianten gibt es dabei, sein Ziel zu erreichen. Die eine Variante: Päckchen (kurz «Pax» genannt) mit fünf Bildern kaufen. Das geht natürlich ins Geld. Deshalb verlegen sich die Kinder schon bald auf die zweite Variante: Doppelte Bildchen tauschen. Variante eins taugt – das hat mein Sohn schnell gemerkt – vor allem dazu, das Panini-Heft zu Beginn zu füllen. Für den Endspurt braucht es dann eben das nötige Glück beim Tauschen. Mein Sohn ist mittlerweile in der Phase angelangt, in der fast nur noch Tauschen hilft, die letzten Lücken in den Nationalmannschaften zu füllen. Mit einem ausgeklügelten System mit Strichliste, gut sortierten doppelten Bildchen und einer gehörigen Portion Verhandlungsgeschick ist er nun von Sammlerin zu Sammler unterwegs, um die fehlenden Bildchen zu ergattern. Heiss begehrt sind wie immer die Schweizer Nationalspieler sowie grosse Namen wie Kilian Mbappe, Cristiano Ronaldo oder Luka Modric. Damit das Heftchen aber voll wird, braucht es auch Joona Toivio aus Finnland, Stefan Posch aus Österreich (ja, die sind erstaunlicherweise auch dabei) oder Enis Bardhi aus Nordmazedonien.

Die Tradition des Bildersammelns scheint sich – allen digitalen Kanälen zum Trotz – seit Generationen fortzusetzen. Alle zwei Jahre wurden die Panini-Bilder für wenige Wochen zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens auf dem Pausenplatz und im Quartier. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, nicht mitzuhelfen, das Heft meines Sohnes zu füllen und ab und zu ein «Pax» beizusteuern. Böse Zungen in meiner Familie behaupten gar, dass ich mit mehr Elan das Heft zu füllen versuche als mein Sohn … Das stimmt natürlich nicht … Aber ich lasse meinen Sohn beim Sammeln der Fussballbilder auch nicht im Stich. Die langjährige Erfahrung des Vaters soll ja schliesslich bei der Erfüllung der aktuellen Panini-Herausforderung helfen. Schon zu Zeiten von Alain Sutter und Georges Bregy, als endlich mal auch die Schweizer Nationalmannschaft wieder in einem Panini-Heft auftauchten, hat der Vater schliesslich Bilder gesammelt, getauscht und um fehlende Nationalspielerabbilder gefeilscht.

Ob ich es jemals geschafft habe, das Panini-Heft wirklich zu füllen, weiss ich indes nicht mehr. Und irgendwann wird auch mein Sohn das Interesse am Heft wieder verlieren, denn eigentlich ist die Tätigkeit des Sammelns und des Tauschens ja deutlich wichtiger als das vollständige Heft. Spätestens im Juli dieses Jahres wird das Panini-Heft für uns beide wieder in den Hintergrund rücken, weil dann die Sommerferien anstehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf das nächste Panini-Heft, vielleicht ja zur EM der Frauen im Jahr 2022 – mit Schweizer Beteiligung. Da wär ich, äh, sorry: Da wären wir sicher wieder voll dabei.

PS: Giorgio Chiellini brauchen wir übrigens auch noch. Dann wäre die italienische Nationalmannschaft in unserem Heft vollständig.