Kommentar Fussgängertunnel für den «Weg der Schweiz»: Die Richtigen entscheiden nun Redaktionsleiter Florian Arnold über den Landratsentscheid zum Fussgängertunnel für den «Weg der Schweiz». Florian Arnold

«Weg der Schweiz»: Zwischen Isleten und Bauen führt der Wanderweg durch den Harderband-Tunnel. Bild: Urs Hanhart/Urner Zeitung

Es ist ein kleiner, aber doch merklicher Schandfleck im Urner Tourismusangebot: Ausgerechnet auf dem berühmten «Weg der Schweiz» – einem Vorzeigeprojekt für die Naherholung und Symbol der Verbundenheit aller Schweizer Kantone – muss zwischen der Isleten und Bauen ein 450 Meter langer Autotunnel begangen werden. Jeder, der schon einmal als Fussgänger von einem Auto im Tunnel überholt wurde, weiss, wie abschreckend der Lärm ist und wie unangenehm die Abgase riechen. Vom vermeintlichen Paradies am Urnersee wird man so auf radikale Weise wieder in die Realität zurückgeholt und nicht selten verzichten Wanderlustige auf diesen Abschnitt. Nach Lösungen zu suchen war somit Pflicht.

Doch die erarbeitete Lösung trägt ein ernüchterndes Preisschild: 1,68 Millionen Franken für einen neuen Fussgängertunnel und Sicherungsmassnahmen sind veranschlagt. Dies ausgerechnet in einer Zeit, in welcher die Kantonsrechnungen im Minus abschliessen, die Nationalbank keine Ausschüttungen an die Kantone zahlen kann, die Weltwirtschaft in Schieflage ist und die Strompreise so manches Budget ins Wanken bringen. Ist es da verantwortungsvoll, in einen Tunnel für Fussgängerinnen und Fussgänger zu investieren? Nein, so die Meinung der Regierung.

Das Ja des Landrats ist nicht ausschliesslich als Bekenntnis für den Bau des Tunnels zu verstehen. Richtigerweise delegiert er so die Entscheidung an jene, die auch die finanziellen Konsequenzen tragen müssen: Die Urner Bürgerinnen und Bürger.