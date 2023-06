Kommentar Geld kann den Verkehr am Gotthard lenken Am Donnerstag ist Fronleichnam, und so sicher wie das Amen in der Kirche ist es, dass sich dann der Verkehr vor dem Gotthard wieder stauen wird. Eine preisflexible Maut könnte diese Stau-Spitzen brechen – der Urner Bevölkerung wäre es zu gönnen. Martin Messmer Drucken Teilen

Fast wie ein Naturgesetz: Vor Feiertagen und Ferien fliesst der Verkehr am Gotthard nicht mehr flüssig, sondern staut sich kilometerweit. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Vor Feiertagen und vor Ferien staut sich der Verkehr am Gotthard kilometerweit. Viele weichen auf die Kantonsstrasse aus – zum Ärger der lokalen Bevölkerung, des Gewerbes und von Einsatzkräften, die nicht mehr durchkommen – man versteht die Urnerinnen und Urner, deren Lebensqualität leidet und die sich zunehmend und mit Recht wehren.

Nur: Was hilft? Vieles wurde diskutiert. Reservationssysteme. Tempo 80. Sogar auf Navis wollte die Politik Einfluss nehmen. Auch immer wieder genannt: eine Maut. Nun scheinen die politischen Chancen für eine Tunnelgebühr so gut wie selten: Eine bürgerliche Allianz reicht am Montag eine Motion ein, in der sie ein flexibles Preissystem fordert. Auch wenn etliche Bürgerliche im Nationalrat ablehnen werden– mit den Stimmen der Linken scheint eine Mehrheit realistisch. Allerdings muss noch geprüft werden, ob eine Maut kompatibel ist mit EU-Verkehrsabkommen.

Sicher ist: Eine variable Maut, wie andernorts erwiesen, kann Verkehr lenken. Ist der Preis hoch, wenn die Nachfrage hoch ist, wird das auch am Gotthard viele Autofahrer dazu bewegen, früher anzureisen – oder gleich auf das hervorragende Angebot der SBB am Gotthard umzusteigen. Und: Wer am Feiertag reisen will, profitiert von flüssigerem Verkehr, wenn er dafür zu zahlen bereit ist. Damit der Verkehr wegen der Maut nicht zusätzlich auf die Kantonsstrasse fliesst, ist eine Gebühr auch für die Passstrasse zwingend. Ebenso nötig: Eine deutliche Verbilligung oder gar Kostenerlass für die Urnerinnen und Urner. Sie haben lange genug gelitten.