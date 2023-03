Kommentar Infoveranstaltung für Anwohner der geplanten Asylunterkunft in Flüelen zeigt: Uri hat aus den Fehlern gelernt Anders als beim Eklat in Seelisberg von 2016 zeigen die Verantwortlichen nun Verständnis für die Anliegen der Anwohnerschaft.

Das ehemalige «Guesthouse Vögeliwohl» (Mitte) wird zu einer Asylunterkunft für unbegleitete Minderjährige umfunktioniert. Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 24. 2. 2023)

Im Vorfeld der Eröffnung der Unterkunft für 16 unbegleitete minderjährige Asylsuchende im ehemaligen «Guesthouse Vögeliwohl» in Flüelen lief die Kommunikation nicht optimal. So wurden die Gemeinde und auch die Anwohnerschaft zu kurzfristig informiert. Und dabei wurde der falsche Eindruck erweckt, dass bereits zum Zeitpunkt der Infoveranstaltung erste Jugendliche einziehen würden.

Wie sensibel das Thema ist, weiss man im Kanton Uri nur zu gut. 2016 führte ein geplantes Erstaufnahmezentrum für bis zu 60 Asylsuchende in Seelisberg wegen mangelhafter Kommunikation zum Eklat. In der Folge musste das Vorhaben abgebrochen werden.

Als nun auch für die Unterkunft in Flüelen die Vorzeichen schlecht standen, war zu befürchten, dass die Verantwortlichen wieder ins gleiche Fettnäpfchen treten könnten. An der Informationsveranstaltung vom 1. März zeigte sich jedoch: Dem ist nicht so. Regierungsrat Christian Arnold und SRK-Vertreter Kurt Strehler gaben die Fehler offen zu und baten die versammelte Anwohnerschaft um Entschuldigung.

Die beiden gingen auch auf Befürchtungen der Nachbarschaft ein, nahmen geäusserte Ängste um die Sicherheit ernst und hatten auf jede Frage plausible Antworten parat.

Der Fall zeigt also: Fehler passieren. Das Entscheidende ist, dazu zu stehen und daraus zu lernen. Diesmal ist Uri mit gutem Beispiel vorangegangen – Nachahmung erwünscht.