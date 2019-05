Urner Jugendrat fordert konkrete Massnahmen von der Regierung Der Urner Regierungsrat will die vom Jugendparlament ausgearbeiteten Anliegen in künftige Überlegungen einfliessen lassen. Dies reicht dem Jugendrat jedoch nicht.

Das Jugendparlament tagt alle zwei Jahre im Landratssaal. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf 26. September 2018)

(pd/jb) Wie alle zwei Jahre fand am 26. September 2018 eine Session des Jugendparlaments statt. Neben der Möglichkeit, Geld für eigene Projekte zu erhalten, können die anwesenden Jugendlichen auch Vorschläge einbringen, was sie im Kanton Uri verändern möchten. Die anschliessend formulierte Petition wurde im vergangenen Jahr dem Regierungsrat übergeben. Auch der Gemeindeverband wurde über die Anliegen der Jugendlichen informiert.

Bestehenden Massnahmen reichen nicht aus

Nun sind die Rückmeldungen des Regierungsrats und des Gemeindeverbands beim Jugendrat eingetroffen. Dieser zeigt sich erfreut über die ausführliche Antwort des Regierungsrats, der detailliert auf die drei Anliegen der Jugendlichen – die Förderung des Baus von Sportanlagen, den Ausbau des Freizeitangebots und Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs – einging.

Der Jugendrat nimmt zur Kenntnis, dass bereits Massnahmen getroffen werden, um einige der genannten Missstände zu beheben. So wurde zum Beispiel inzwischen in Erstfeld ein neuer Sportplatz fertiggestellt. Die bestehenden Massnahmen reichen jedoch nicht aus. Ansonsten wären die angesprochenen Themen nicht Teil der Petition geworden, so die Haltung des Jugendrats.

Verantwortung wird hin und her geschoben

Dass sich der Regierungsrat bemüht, die Anregungen des Jugendparlaments in zukünftige Überlegungen einfliessen zu lassen, wird begrüsst. Vor allem sind die Vertreter des Jugendrats gespannt, wie die Umstellung des Bussystems 2021 umgesetzt wird und ob hier die Vorschläge der Jugendlichen berücksichtigt werden.

«Der Jugendrat findet es jedoch ein wenig schade, wie sich Kanton und Gemeinden die Verantwortung gegenseitig zuschieben», so Leza Aschwanden, Präsident des Jugendrats. «Wir finden es gerade auch deshalb wichtig, dass sich Jugendliche auch auf Gemeindeebene für ihre Anliegen einsetzen.» Dies könne durch Vereinstätigkeit, die Mitgliedschaft in einer Jungpartei oder auch als Privatperson geschehen.

Junge sollen sich auf Gemeindeebene engagieren

Die Gemeinden seien auch immer auf der Suche nach Personen, die sich im Gemeinderat, in Kommissionen oder in anderer Form engagieren möchten. Hier herrscht ein Mangel, der es auch jungen Erwachsenen ermöglicht, sich politisch zu engagieren und direkten Einfluss zu nehmen.