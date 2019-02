Kontaktstelle vernetzt Spielgruppen im Kanton Uri Die Fach- und Kontaktstelle der Spielgruppenleiterinnen (FKS) Uri trifft sich in Altdorf zur Mitgliederversammlung und blickt auf ihr erstes Vereinsjahr zurück.

Der Vorstand FKS Uri, von links: Zurfluh Carmen, Von Arx Pamela, Bucher Tanja, Claudia Fedier und Imhof Erika

(pd/RIN) Präsidentin Claudia Fedier begrüsste am vergangenen Montag die Mitglieder zur Versammlung der Fach- und Kontaktstelle der Spielgruppenleiterinnen (FKS) Uri im Restaurant Neuland. Der Verein, der sich für die Anliegen der Spielgruppenleiter einsetzt, hatte im vergangenen Jahr einen gelungenen Start hingelegt.

Im September 2017 wurde der Verein gegründet. Inzwischen sind bereits 13 Spielgruppen durch 22 Mitglieder in der FKS Uri vernetzt. Im Jahresbericht wurde nochmals auf das abwechslungsreiche Angebot zurückgeblickt. Viele neue Erfahrungen konnten durch den Austausch unter den Leitern, der Heilpädagogischen Früherziehung und durch den Vortrag zum Thema «sensomotorische Entwicklung der Kleinkinder» gesammelt werden.



Verschiedene Kurse stehen auf dem Programm

Auch wurde eine Tauschbörse organisiert und der Verein nahm an der Sozialkonferenz und der Tischmesse Kinderbetreuung in Altdorf teil. Fürs laufende Jahr stehen bereits weitere Termine in der Agenda – darunter ein Nothelferkurs bei Kleinkindern, ein Kurs zur spielerisch bewegten Sprachförderung, ein Vortrag über die psychische Gesundheit sowie das kantonale Leitertreffen.

Auch nimmt der Verein weiterhin an den Anlässen des« Schweizerischen Spielgruppen LeiterInnen Verbandes» (SSLV) teil. Der regelmässige Kontakt und die Vernetzung mit dem Verband, dem Kanton Uri und den Spielgruppen ist ein wichtiger Bestandteil, um die Spielgruppenbewegung voranzubringen, die Entwicklung positiv zu fördern und das Bestehen der Spielgruppen in den Gemeinden zu bewahren.