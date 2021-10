Kultur Konzert als Dank für neue Heimat Der weltberühmte Pianist Andreas Haefliger hilft mit einem Benefizkonzert der Stiftung Papilio.

Der Erlös des Benefizkonzertes «Bilder einer Ausstellung» von Andreas Haefliger geht an die Stiftung Papilio.

Als gefragter Solist ist sich Andreas Haefliger das Reisen rund um den Erdball gewohnt. Seine Konzertreisen führten ihn auf alle Kontinente der Erde. Mit dem Ausbruch der Pandemie hat sich sein Leben schlagartig verändert. Reisen in ferne Länder sind seither sehr eingeschränkt und der Kulturbetrieb ist, wenn überhaupt, oft nur noch in kleinem Rahmen möglich.

Seit geraumer Zeit hat Andreas Haefliger von einem Wohnort in den Bergen geträumt. Die Suche hat ihn in verschiedene Gegenden im Alpenraum geführt. Gefunden hat Andreas Haefliger diesen Ort im Urnerland. Auf die Frage, weshalb es ihm gerade das Biel oberhalb von Bürglen angetan hat, muss er nicht lange nachdenken. «Das Urtümliche der Landschaft, die wilde Natur und die Menschen», beschreibt er die Gründe, weshalb er sich genau hier niedergelassen hat.

Mithilfe zur Realisierung des Begegnungszentrums

Andreas Haefliger hat sich schnell zurechtgefunden im Kanton Uri und ist dankbar, dass man ihn mit offenen Armen empfangen hat. Und weil ihn der Kanton Uri und dessen Bewohner interessieren, hat er auch von der Stiftung Papilio gehört. Bei einem Besuch konnte er die Stiftung mit ihren Zielen und Herausforderungen kennen lernen. «Die Menschen im Papilio leisten jeden Tag unglaublich wertvolle Arbeit für die Kinder und Familien im Kanton Uri. Es ist wichtig, dass die Stiftung dies auch weiterhin unter guten Rahmenbedingungen tun kann.» Dafür brauchen die vierzig bis sechzigjährigen Gebäude und das Therapiebad dringend eine Erneuerung.

In Altdorf gibt es verschiedene Fachstellen für die Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Das beginnt mit der Schwangerschafts- und Stillberatung und geht bis zur Gesundheit im Alter. Die Stiftung Papilio möchte diesen Fachstellen eine neue, zeitgemässe Heimat bieten. Der 60 Jahre alte Pavillon 61 auf dem Gelände der Stiftung muss dringend saniert werden, um in dessen Räumen allen Betroffenen eine noch umfassendere Beratungsdienstleistung anbieten zu können. Damit verabschiedet sich der Kanton Uri gleichzeitig von den alten Räumen des Kinderheims und geht in eine neue Zukunft mit einem nachhaltigen und modernen Begegnungszentrum. (pd)