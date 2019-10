Wassen: Konzert erinnert an Einbau der Orgel vor 50 Jahren Am Sonntag, 27. Oktober, findet in der Pfarrkirche St.Gallus ein Orgelkonzert zum 50-Jahr-Jubiläum statt.

Die Kirchenorgel der Cäcilia Frey AG wurde vor 50 Jahren eingeweiht. (Bild: PD)

(jb) Nach einer umfassenden Renovation der Pfarrkirche St. Gallus wurde am 29. Juni 1969 als krönender Abschluss die neue Orgel eingeweiht. Die Orgel der Cäcilia Frey AG, Luzern, wird mittels elektrischer Traktur und Registratur gespielt, sie umfasst 13 klingende Register und 2 Verlängerungen sowie verschiedene Koppeln und Spielhilfen. Die Disposition erstellte Pater Stefan Koller von Einsiedeln.

Das Orgelwerk wurde ins alte Gehäuse von 1739 eingebaut. Einiges Pfeifenmaterial konnte wieder verwendet werden. Eine Inschrift auf der grössten Holzpfeife beweist, dass 2 Blasbälge und der Spieltisch von einer älteren Orgel stammten. Eine Renovation der neuen Orgel erfolgte 1989 durch Orgelbauer Erwin Erni, der auch für regelmässige Revisionen verantwortlich ist.

Am 29. Juni 1969, also vor 50 Jahren, fand die Kollaudation der neuen Orgel statt. Unter der Leitung von Lehrer, Dirigent und Organist Alois Bissig und Lehrschwester Beata Gisler sangen der Kirchenchor und der Kinderchor Wassen die Missa Gratia zu Ehren von Bruder Klaus von J. G. Scheel. An der Orgel sass P. Cornelis Winiger, Einsiedeln. Der Feier stand Emil Planzer, Pfarrer in Wassen von 1968 bis 1998, vor.

Kirchenrat lädt nach dem Konzert zum Apéro ein

Am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr soll dieses Einweihe-Aktes vor 50 Jahren mit einem Orgelkonzert gedacht werden. Konzertorganist Franz Muheim-Falk, Flüelen, spielt an der Orgel Barockmusik von Johann Sebastian Bach sowie Werke von Jörn Tegtmeyer, Paul Müller, Noel Rawsthorn und Derek Bourgeois. Dazwischen sollen Texte zum Nachdenken anregen, vorgetragen von Joseph Christen-Zwyssig.

Die Feierlichkeiten werden abgeschlossen mit einem Apéro, zu dem der Kirchenrat Wassen herzlich einlädt.