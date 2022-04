Konzert «Isenthaler-Marsch» wird uraufgeführt Am Ostersonntag wird zum traditionellen Jahreskonzert der Musikgesellschaft Isenthal in die Turnhalle eingeladen.

Die Freude ist bei den Isenthaler Musikantinnen und Musikanten gross, nach einer kurzen und intensiven Vorbereitungszeit ein abwechslungsreiches Programm aufführen zu dürfen. Es wird das Jahreskonzert sein, welches unter der musikalischen Leitung von Paul Gisler aus Altdorf steht, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Der neue Dirigent Paul Gisler in Aktion. Bild: PD

Traditionellerweise werden an einem Jahreskonzert der MG Isenthal verschiedene Stilrichtungen vorgetragen, so auch in diesem Jahr. Mit dem Marsch «Hoch Heidecksburg» startet der Abend. Anschliessend trägt der Verein das Hauptwerk «First Flight» vor. Darin beschreibt der Komponist Armin Kofler die ersten Flugversuche eines jungen Adlers. Diese Komposition wird die MG Isenthal auch am 4. Blasmusikfestival vom 4. Juni in Altdorf vortragen. Vor der Pause kommen die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Genuss vom besinnlichen Choral «All In The April Evening» und anschliessend der bekannten Polka «Von Freund zu Freund».

Auch bekannte Stücke werden gespielt

Nach der Pause kommt es zur Uraufführung des «Isenthaler-Marsches», geschrieben vom Ehrenmitglied Gasser Josef. Anschliessend stehen mit «Blueme» von Polo Hofer, Abba-Gold und «All’s was bruchscht uf der Welt» drei bekannte Lieder als Arrangements für Brassbands auf dem Programm. Abgeschlossen wird das Konzert, wie es begann, nämlich mit einem Marsch.

Das Konzert vom Ostersonntag, 17. April, beginnt um 20.15 Uhr in der Turnhalle Isenthal, der Eintritt ist frei. Auch in diesem Jahr ist nach dem Konzert Unterhaltung mit dem Ländlertrio Ürnergruäss angesagt. Ebenfalls ist ab 23 Uhr Barbetrieb. Die Musikgesellschaft Isenthal freut sich auf viele Konzertbesucherinnen und -besucher. (pd/RIN)