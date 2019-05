Maria Gehrig gibt Konzert mit norwegischer Note Maria Gehrig aus Andermatt und Yano Yasuyo aus Tokio spielen am kommenden Sonntag im Theater Uri. Sie verbinden dabei klassische mit volkstümlicher Musik.

Die Violinistin Maria Gehrig und die Pianistin Yano Yasuyo verbinden Klassik und Volksmusik. (Bild: PD)

(pd/jb)

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, geben Maria Gehrig und Yano Yasuyo Werke aus der Klassik bis zur Moderne zum Besten. Das Frühlingskonzert findet um 20 Uhr im Theater Uri statt.

Maria Gehrig aus Andermatt erlernte in der Familie das Blockflötenspiel, machte an der Musikschule Uri die Grundausbildung, studierte in Zürich und gelangte dann zum Masterabschluss in Luzern.

Yasuyo Yano, geboren in Tokio, machte die Studien in ihrer Geburtsstadt, vertiefte ihr Spiel in Rom und kam dann nach Luzern. Dort lernten sich Yasuyo Yano, die Pianistin, und Maria Gehrig, die Violinistin, kennen. Die Idee eines Duos wurde Wirklichkeit. Die Musikliteratur bietet ein grosses Feld von Sonaten für Klavier und Violine. Drei Sonaten daraus sind am kommenden Sonntag im Theater Uri zu hören.

Verbindung von Volksmusik und Klassik

Eröffnet wird das Konzert mit der Frühlingssonate von Ludwig van Beethoven. Beethovens Musik stellt Seelenzustände in eine innere Beziehung zueinander und besticht durch ein Wechselspiel von leichtfüssig prägnanten Motiven und wuchtig breiten Elementen.

Die Violinsonate von Edvard Grieg zeugt von ständiger Spannung und Lyrik, die einen musikalisch in die Landschaften Norwegens reisen lässt. Die Volksmusik beziehungsweise das Volkslied übten auch einen besonderen Einfluss auf Bartóks Kompositionen aus. Gerade ihre Schlichtheit und bisweilen raue Direktheit faszinierten ihn. Das Sammeln und Erforschen von Volksmusik und Folklore führte Bartók zur Verwendung von national gefärbter Melodik und zur Betonung des rhythmischen Elements.

So pendelt Maria Gehrig zwischen ihren beiden Polen – der Volksmusik und der Klassik. Da fühlt sie sich zu Hause. Mit Yasuyo Yano, die auch Marias Dozentin war und ausschliesslich in klassischer Musik ihren Weg machte, spielt sie sich traumwandlerisch durch die anspruchsvolle Sonate von van Beethoven und die leichtfüssigen Melodien Griegs und Bartóks.