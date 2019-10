Frauen sind in der Zentralschweiz die grossen Wahlsiegerinnen Die Zahl der Zentralschweizer Politikerinnen im Bundeshaus nimmt stark zu.

Mit der Gleichstellung ist es aber noch weit. Yasmin Kunz

Die neu gewählte Urner Ständerätin Heidi Z’graggen mit ihrem Partner Bruno Dobler an der Wahlfeier in Erstfeld. (Bild: Urs Hanhart, 20. Oktober 2019)

Der Frauenanteil im National- und Ständerat in den Zentralschweizer Kantonen hat sich im Vergleich zum Wahljahr 2015 fast verdoppelt. Hatten vor vier Jahren noch fünf Frauen einen von total 30 Sitzen in der Grossen und Kleinen Kammer inne, sind es in diesem Jahr – bei einem Total von 29 Sitzen – neun Frauen. Vorausgesetzt, die Luzerner CVP-Nationalrätin Andrea Gmür schafft am 17. November die Wahl ins Stöckli. Für Gmür würde Priska Wismer in den Nationalrat nachrücken.

Eine grosse Überraschung gab es im Kanton Obwalden. Die Bevölkerung hat dort das erste Mal eine Frau ins Bundesparlament gewählt: die SVP-Politikerin Monika Rüegger.

Kompetenzen zählen mehr als Geschlecht

Sie präsidiert die SVP-Kantonalpartei und sitzt seit zehn Jahren im Kantonsrat. Dass sie aufgrund ihres Geschlechts gewählt wurde, glaubt die 51-Jährige nicht. «Den Bürgerinnen und Bürgern geht es in erster Linie um die politischen Werte und wie man sich dafür einsetzt.» Sie sei zwar am Wahltag viel auf das Frau-Sein angesprochen worden. «Doch mein Geschlecht war nicht der entscheidende Impuls, mich als Nationalrätin zu wählen.» Ebenso wenig habe die Frauenthematik – insbesondere der Frauenstreik – dazu etwas beigetragen. «Im Kanton Obwalden hat der Frauenstreik nicht stattgefunden. Das ist ein Thema, welches an unserer Bevölkerung vorbeigegangen ist», betont Rüegger. «Ich vermute, ich wurde primär gewählt, weil ich einerseits politische Erfahrung mitbringe und andererseits eine bürgernahe Politik betreibe.»

Zentralschweizer wählen traditionell

«Erfreut» über den Zuwachs an Frauen im Bundeshaus ist auch Heidi Z’graggen. Die Urner CVP-Regierungsrätin wurde am Sonntag ins Stöckli gewählt. Zum steigenden Frauenanteil sagt sie: «Das ist ein Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung.» Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der Politik würde letztlich der Repräsentation der Schweizer Bevölkerung gerechter. Noch beträgt der Frauenanteil mit möglicherweise bald neun Sitzen im National- und Ständerat in der Zentralschweiz knapp 30 Prozent. Schweizweit liegt der Wert im Nationalrat nun bei über 40 Prozent. Beim Ständerat können erst nach dem zweiten Wahlgang verlässliche Zahlen genannt werden. Die 53-jährige Politikerin sagt dazu: «Männer haben sich diese Ämter immer zugetraut. Es ist erfreulich, dass diesbezüglich in der Zwischenzeit auch Frauen selbstbewusster geworden sind.»

Z’graggen, vor einem Jahr noch Bundesratskandidatin, sagt: «Wir haben in der Innerschweiz inzwischen viele Frauen in der Politik, die über einen grossen Rucksack an Wissen und Erfahrung verfügen.» Sie wünscht sich, dass der Frauenanteil der Zentralschweizer in Bundesbern gehalten, wenn nicht sogar noch gesteigert werden kann. «Dafür müssen wir in der Frauenförderung weiterhin aktiv sein.»

Gleicher Meinung ist Andrea Gmür, Luzerner CVP-Nationalrätin und Ständeratskandidatin. Es gebe viele kompetente Frauen in der Politik und diese müssten weiterhin gefördert werden. Sie sagt:

«Männer haben sich diese Ämter immer zugetraut. Es ist erfreulich, dass diesbezüglich in der Zwischenzeit auch Frauen selbstbewusster geworden sind.»

Der Kanton Luzern habe seit 1971, vor allem seitens CVP, immer Frauen im Bundesparlament gehabt und sei damit punkto Geschlechterverteilung auf Kurs. Und der Frauenanteil könnte noch steigen: Angenommen Gmür wird in den Ständerat gewählt, sind von neun Bundesparlamentariern aus Luzern vier Frauen. Gmür führt diese Entwicklung unter anderem auf den Frauenstreik zurück. «Das hat die Bevölkerung sensibilisiert.» Dennoch: «Die Frauenthematik wird erst abgeschlossen sein, wenn wir nicht mehr über das Geschlecht diskutieren müssen. Wenn es normal ist, dass Frauen ein solches Amt ebenso gut ausführen wie Männer.» Das könne allerdings noch dauern.

«Frauenstreik gab jungen Frauen ein neues Gesicht»

Die Zugerin Manuela Weichelt-Picard (Alternative – die Grünen) ist seit Sonntag Nationalrätin – und vertritt den Kanton als erste Frau in Bern. Die 52-Jährige glaubt auch, dass der Frauenstreik vom Juni zum jetzigen Resultat einiges beigetragen hat: «Er gab dem immer noch bestehenden Missstand – der Untervertretung der Frauen in fast allen politischen Gremien – ein neues Gesicht. Junge Frauen und Männer sind nicht mehr bereit, in die alten Rollenschemen gepresst zu werden.»

Obschon der Frauenanteil gestiegen ist, sind es laut Weichelt immer noch zu wenige. Weichelt sagt:

«Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, dies soll auch in den politischen Gremien so abgebildet sein.»

Und dass sie nicht für politische Ämter zur Verfügung stünden, könne in Anbetracht der vielen Kandidatinnen wirklich nicht behauptet werden. Die ehemalige Regierungsrätin bemängelt die grossen Hürden: «Die Frauen müssen nach wie vor enorm viel leisten, um in ein politisches Amt gewählt zu werden.» Das Problem sei zudem, «dass die Männer den uns zustehenden Platz noch nicht freigemacht haben», so Weichelt.

Sie haben es nach Bundesbern geschafft:

Ida Glanzmann (61)

verheiratet, 3 Kinder

Nationalrätin Luzern, bisher



Die Vizepräsidentin der CVP Schweiz sitzt seit 2006 im Nationalrat. Sie holte am zweitmeisten Stimmen aller Luzerner Kandidierenden.

Andrea Gmür, (55)

verheiratet, 4 Kinder

Nationalrätin Luzern, bisher



Gmür könnte im zweiten Wahlgang den Sprung in den Ständerat schaffen. Von 2014 bis 2019 war sie Präsidentin der CVP Stadt Luzern.

Yvette Estermann (52)

verheiratet, 1 Kind

Nationalrätin Luzern, bisher



Sie musste um ihre Wiederwahl bangen. Estermann holte nur 109 Stimmen mehr als SVP-Parteikollegin Vroni Thalmann.

Prisca Birrer-Heimo (60)

verheiratet, 2 Kinder

Nationalrätin Luzern, bisher



Innerhalb der Luzerner SP schnitt sie mit Abstand am besten ab. Gleich 11'662 Stimmen trennten sie und Parteikollege David Roth. Sie ist seit 2010 im Nationalrat.

Manuela Weichelt-Picard (52)

verheiratet, 2 Kinder

Nationalrätin Zug, neu

Sie schaffte Historisches und wurde in Zug als erste Frau in den Nationalrat gewählt. Weichelt erhielt 6'292 Stimmen.

Petra Gössi (43)

ledig

Nationalrätin Schwyz, bisher



Gössi ist Parteipräsidentin der FDP Schweiz und seit 2011 im Nationalrat. Hinter dem SVP-Mann Marcel Dettling holte sie Platz zwei.

Monika Rüegger (51)

verheiratet, 4 Kinder

Nationalrätin Obwalden, neu



Wie Weichelt schaffte es Rüegger als erste Frau für ihren Kanton in den Nationalrat. Sie setzte sich gegen Peter Krummenacher (CVP) knapp durch.

Heidi Z’graggen (53)

ledig

Ständerätin Uri, neu



Die Urner Justizdirektorin ist aktuell die einzige Ständerätin in der Zentralschweiz. Z’graggen rangierte hinter Josef Dittli (FDP).

Luzerner Nationalräte: Die Gewählten und Nichtgewählten

Franz Grüter, Eich, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Nationalrat, 1963.

Gewählt – 40'468 Stimmen

Ida Glanzmann-Hunkeler, bisher, Altishofen, Liste 5 – CVP, Kauffrau, Nationalrätin, 1958.

Gewählt – 37'217 Stimmen

Andrea Gmür, Luzern, Liste 5 – CVP, Geschäftsführerin Stiftung Josi J. Meier, Nationalrätin, 1964.

Gewählt – 36'044 Stimmen

Leo Müller, Ruswil, Liste 5 – CVP, Rechtsanwalt, Notar, Nationalrat, 1958.

Gewählt – 35'577 Stimmen

Yvette Estermann, bisher, Kriens, Liste 2 – SVP, Ärztin, Beraterin, Nationalrätin, 1967.

Gewählt – 32'217 Stimmen

Prisca Birrer-Heimo, Rothenburg, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, bisher, Nationalrätin, Konsumentenschützerin, 1959.

Gewählt – 31'363 Stimmen

Albert Vitali, bisher, Oberkirch, Liste 6 – FDP, Unternehmer, Nationalrat, 1955.

Gewählt – 28'325 Stimmen

Michael Töngi, bisher, Kriens, Liste 1 – Grüne, Nationalrat, Historiker, 1967.

Gewählt – 21'264 Stimmen

Roland Fischer, Udligenswil, Liste 4 – GLP, Ökonom, Dozent HSLU, 1965.

Gewählt – 10'982 Stimmen

Korintha Bärtsch, Luzern, Liste 1 – Grüne, Umweltnaturwissenschafterin ETH, Projektleiterin, Kantonsrätin, 1984.

nicht gewählt – 20'871 Stimmen

Monique Frey, Emmen, Liste 1 – Grüne, Dr. Agronomin ETH, Fachberaterin Ernährungssicherheit, 1965.

nicht gewählt – 17'840 Stimmen. Rahel Estermann, Luzern, Liste 1 – Grüne, Digitalisierungsforscherin, Kantonsrätin, 1987.

nicht gewählt – 11'135 Stimmen

Andreas Hofer, Sursee, Liste 1 – Grüne, Berufsfischermeister, Sozialpädagoge, Kantonsrat, 1965.

nicht gewählt – 11'015 Stimmen Noëlle Bucher, Luzern, Liste 1 – Grüne, Soziologin, Projektleiterin, Kantonsrätin, 1985.

nicht gewählt – 11'005 Stimmen

Samuel Zbinden, Sursee, Liste 1 – Grüne, Kinderbetreuer, Kantonsrat, 1999.

nicht gewählt – 10'601 Stimmen

Hans Stutz, Luzern, Liste 1 – Grüne, Journalist, Kantonsrat, 1952.

nicht gewählt – 8564 Stimmen

Gina Mühlebach, Grosswangen, Ernährungsberaterin, 1991.

nicht gewählt – 8369 Stimmen

Vroni Thalmann, Flühli, Bäuerin, Sozialvorsteherin, 1969.

nicht gewählt – 32'108 Stimmen

Felix Müri, bisher, Emmenbrücke, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Nationalrat, 1958.

nicht gewählt – 31'820 Stimmen

Willi Knecht, Geiss, Liste 2 – SVP, Landwirt, 1964.

nicht gewählt – 27'561 Stimmen

Angela Lüthold-Sidler, Nottwil, Liste 2 – SVP, Unternehmerin, dipl. Gemeindeschreiberin, 1958.

nicht gewählt – 25'871 Stimmen

Oliver Imfeld, Kastanienbaum, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Kaufmann KHS, MBA HSLU, 1968.

nicht gewählt – 23'633 Stimmen

Christian Huber, Ebikon, Liste 2 – SVP, Sicherheitsinformatiker, 1987.

nicht gewählt – 23'333 Stimmen

Dieter Haller, Luzern, Liste 2 – SVP, Unternehmer, 1974.

nicht gewählt – 22'860 Stimmen

David Roth, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Zentralsekretär Syndicom, Präsident SP Kanton Luzern, 1985.

nicht gewählt – 19'701 Stimmen Ylfete Fanaj, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Sozialarbeiterin MSc, Kantonsrätin, 1982.

nicht gewählt – 17'067 Stimmen

Yvonne Zemp Baumgartner, Sursee, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Schulleiterin, Kantonsrätin, 1967.

nicht gewählt – 13'195 Stimmen

Sara Agner, Dagmersellen, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Sozialarbeiterin BSc BFH, Kantonsrätin, 1987.

nicht gewählt – 11'686 Stimmen

Marcel Budmiger, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Geschäftsleiter Luzerner Gewerkschaftsbund, Fraktionspräsident Kantonsrat, 1980.

nicht gewählt – 11'075 Stimmen

Hasan Candan, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Selbständiger Stadtökologe, Betriebswirtschaftler, 1985.

nicht gewählt – 11'065 Stimmen

Melanie Setz Isenegger, Emmenbrücke, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Pflegefachfrau HF, Kantonsrätin, 1980.

nicht gewählt – 10'787 Stimmen

Peter Fässler, Kriens, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Personalfachmann mit eidg. Fähigkeitsausweis, Personalberater, 1956.

nicht gewählt – 9016 Stimmen

Michèle Graber, Udligenswil, Liste 4 – GLP, Zahnärztin, ÜK-Geschäftsstellenleiterin, 1965.

nicht gewählt – 10'539 Stimmen

Claudia Huser Barmettler, Luzern, Liste 4 – GLP, Unternehmerin, Arbeits- und Organisationspsychologin MSc, 1981.

nicht gewählt – 7429 Stimmen

András Özvegyi, Luzern, Liste 4 – GLP, Dipl. Bauingenieur ETH, leitender Experte Bahnbau, 1962.

nicht gewählt – 7291 Stimmen

Ursula Berset, Buchrain, Liste 4 – GLP, Ökonomin, Projektleiterin, 1973.

nicht gewählt – 7217 Stimmen

Riccarda Schaller, Malters, Liste 4 – GLP, Politologin, Leiterin Public Affairs Krankenversicherung, 1976.

nicht gewählt – 7178 Stimmen

Markus Hess, Nottwil, Liste 4 – GLP, Jurist, Dozent HSLU, 1957.

nicht gewählt – 6791 Stimmen

Laura Kopp, Luzern, Liste 4 – GLP, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, Politikwissenschaftlerin, 1973.

nicht gewählt – 6269 Stimmen

Niklaus Iten, Kriens, Liste 4 – GLP, Dipl. Lebensmittelingenieur ETH, Leiter Qualitätsmanagement, 1973.

nicht gewählt – 6090 Stimmen

Priska Wismer-Felder, Rickenbach, Liste 5 – CVP, Bäuerin, Familienfrau, Lehrerin, Kantonsrätin, 1970.

nicht gewählt – 27'597 Stimmen

Christian Ineichen, Marbach, Liste 5 – CVP, Regionalmanager, Präsident CVP Kanton Luzern, 1977.

nicht gewählt – 22'882 Stimmen

Josef Wyss, Eschenbach, Liste 5 – CVP, Käser, Geschäftsbereichsleiter, Kantonsratspräsident, 1968.

nicht gewählt – 20'806 Stimmen

Karin Stadelmann, Luzern, Liste 5 – CVP, Forscherin, Dozentin, Präsidentin CVP Stadt Luzern, 1985.

nicht gewählt – 20'636 Stimmen

Inge Lichtsteiner, Egolzwil, Liste 5 – CVP, Sozialberaterin IV, Kauffrau MBA, Kantonsrätin, 1960.

nicht gewählt – 20'536 Stimmen Werner Baumgartner, Kriens, Liste 5 – CVP, Jurist & Immobilienfachmann, Präsident SC Kriens, 1962.

nicht gewählt – 17'111 Stimmen

Peter Schilliger, bisher, Udligenswil, Liste 6 – FDP, Unternehmer Gebäudetechnik, Nationalrat, 1959.

nicht gewählt – 24'921 Stimmen

Damian Hunkeler, Luzern, Liste 6 – FDP, Unternehmer, 1963.

nicht gewählt – 19'132 Stimmen

Jacqueline Theiler, Luzern, Liste 6 – FDP, Politikwissenschafterin, Kommunikationsberaterin, 1981.

nicht gewählt – 16'068 Stimmen

Helen Schurtenberger-Häfliger, Menznau, Liste 6 – FDP, Kauffrau, Sozialvorsteherin, Kantonsrätin, Familienfrau, 1965.

nicht gewählt – 15'904 Stimmen

Martin Huber, Entlebuch, Liste 6 – FDP, Dr. phil. II, Geograf, Informatiker, Geschäftsführer, 1966.

nicht gewählt – 14'277 Stimmen

Anne-Sophie Morand, Kriens, Liste 6 – FDP, Juristin, Dr. iur., Dozentin Universität Luzern, 1987.

nicht gewählt – 14'134 Stimmen

Fabienne Brauchli, Malters, Liste 6 – FDP, Abteilungsleiterin Finanzen, dipl. Betriebswirtschafterin HF, 1989.

nicht gewählt – 14'024 Stimmen

Priska Hafner, Grosswangen, Liste 6 – FDP, Kauffrau, Familienfrau, 1974.

nicht gewählt – 13'511 Stimmen

Josef Kunz, Grosswangen, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Landwirt, alt Nationalrat, 1945.

nicht gewählt – 2032 Stimmen

Bernhard Achermann, Richenthal, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Eidg. dipl. Meisterlandwirt, 1959.

nicht gewählt – 1128 Stimmen

Räto Camenisch, Kriens, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Dr. med. Innere Medizin FMH, 1945.

nicht gewählt – 1056 Stimmen

Guido Müller, Ebikon, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Eingliederungsberater IV, 1958.

nicht gewählt – 764 Stimmen

Roland Habermacher, Luzern, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Lic. iur. RA, ehem. Richter Bezirksgericht Luzern, 1951.

nicht gewählt – 683 Stimmen

Erika Lauper-Duss, Flühli, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Rentnerin, 1947,

nicht gewählt – 627 Stimmen

Jörg Conrad, Horw, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Prof., ehem. Dozent Hochschule Luzern-Musik, Intendant, Einwohnerrat, 1945.

nicht gewählt – 594 Stimmen

Hans Jörg Hauser, Eich, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Lic. oec. HSG, Gemeinderat, 1947.

nicht gewählt – 550 Stimmen

Armin Brunetti, Meggen, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Maître de Cabine, 1946.

nicht gewählt – 497 Stimmen

Lea Eberli, Sempach Station, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Kultur- und Politikwissenschaften, 1997.

nicht gewählt – 1544 Stimmen

Johanna Küng, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Hochschule Design und Kunst, Vorkurs, 2001.

nicht gewählt – 1534 Stimmen

Jonas Heeb, Horw, Liste 8 – Junge Grüne, Student Geschichte und Politikwissenschaften, Kantonsrat, 1997.

nicht gewählt – 1525 Stimmen

Janna Muff, Weggis, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Sozialwissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 1444 Stimmen

Jeremias Brem, Werthenstein, Liste 8 – Junge Grüne, Student Humanmedizin, 1999.

nicht gewählt – 1307 Stimmen

Teresa Mestre Sewing, Rothenburg, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Politikwissenschaften, 2001.

nicht gewählt – 1299 Stimmen

Jona Studhalter, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Gastronom, Student Psychologie, 1995.

nicht gewählt – 1108 Stimmen

Mirjam Reinhard, Horw, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften, 2001.

nicht gewählt – 1022 Stimmen

Nico Che Eberli, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Polygraf EFZ, Restaurationsangestellter, 1993.

nicht gewählt – 963 Stimmen

Corina Käppeli, Grosswangen, Liste 9a – JCVP a, Primarlehrerin, 1994.

nicht gewählt – 1179 Stimmen

Elias Meier, Oberkirch, Liste 9a – JCVP a, Teamleiter Informatik, Wirtschaftsinformatiker, 1990.

nicht gewählt – 979 Stimmen

Andrea Kaufmann, Neudorf, Liste 9a – JCVP a, Kauffrau, Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung, 1999.

nicht gewählt – 897 Stimmen

Joel Biner, Hochdorf, Liste 9a – JCVP a, Primarlehrer, gelernter Metallbauer EFZ, 1992.

nicht gewählt – 728 Stimmen

Daniel Stadelmann, Luzern, Liste 9a – JCVP a, Zahnarzt, 1988.

nicht gewählt – 721 Stimmen

Valentina Milici, Luzern, Liste 9a – JCVP a, Versicherungsberaterin, 1986.

nicht gewählt – 702 Stimmen

Esther Hagmann, Meggen, Liste 9a – JCVP a, Sekundarlehrerin, 1988.

nicht gewählt – 693 Stimmen

Joško Pekas, Kriens, Liste 9a – JCVP a, Kommunikationsspezialist, Politologe, 1989.

nicht gewählt – 344 Stimmen

Luca Boog, Gunzwil, Liste 9b – JCVP b, Kaufmann EFZ, Verkaufssachbearbeiter, 2000.

nicht gewählt – 1793 Stimmen

Seraina Duss, Oberkirch, Liste 9b – JCVP b, 1994, Bekleidungsgestalterin, Lehrperson, 1994.

nicht gewählt – 945 Stimmen

Lara Helfenstein, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Kauffrau Reisebranche, zur Zeit Berufsmatura, 1998.

nicht gewählt – 834 Stimmen

David Schwegler, Grossdietwil, Liste 9b – JCVP b, Student Biologie und Chemie, 1994.

nicht gewählt – 563 Stimmen

Victor Kadlubowski, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Student Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft, 1992.

nicht gewählt – 465 Stimmen

Seraina Winterberg, Ebikon, Liste 9b – JCVP b, Juristin MLaw, 1992.

nicht gewählt – 391 Stimmen

Stefan Trottmann, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Jurist, gelernter Elektromonteur, 1985.

nicht gewählt – 386 Stimmen

Andreas Haas, Dierikon, Liste 9b – JCVP b, Student Politikwissenschaft, Sekretariatsmitarbeiter, 1997.

nicht gewählt – 280 Stimmen

Regula Büeler, Weggis, Liste 10 – EVP, Sekundarlehrerin, 1986.

nicht gewählt – 1306 Stimmen

Daniel Mumenthaler, Horw, Liste 10 – EVP,, Gastronomieleiter, 1971.

nicht gewählt – 1129 Stimmen

Stefanie Reinmann, Sempach, Liste 10 – EVP, Pflegefachfrau, 1981.

nicht gewählt – 1003 Stimmen

Thomas Renner, Hellbühl, Liste 10 – EVP, Paketbote, 1979.

nicht gewählt – 968 Stimmen

Claudine Tanner, Sarnen, Liste 10 – EVP, Textilwirtschafterin, 1987.

nicht gewählt – 849 Stimmen

Tobias Reinmann, Sempach, Liste 10 – EVP,, Gymnasiallehrer, 1981.

nicht gewählt – 815 Stimmen

Markus Müller-Birrer, Sempach Station, Liste 10 – EVP, Landwirt, 1973.

nicht gewählt – 813 Stimmen

Mark Bähler, Luzern, Liste 10 – EVP, Dipl. Ing. Raumplanung, 1969.

nicht gewählt – 726 Stimmen

Konrad Kretz, Sempach Station, Liste 10 – EVP, Kaufmann EFZ

nicht gewählt – 595 Stimmen

Daniel Mengolian, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Gerichtsschreiber, 1981.

nicht gewählt – 1805 Stimmen

Olena Halter, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sozialarbeiterin, 1985.

nicht gewählt – 1024 Stimmen

Milomirka Komatina, Malters, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sachbearbeiterin Treuhand, 1995.

nicht gewählt – 810 Stimmen

Mohammed El Maghari, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Migrationsfachperson, interkultureller Vermittler, 1984.

nicht gewählt – 559 Stimmen

Yosvany Hernández Rodriguez, Malters, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), 1976.

nicht gewählt – 432 Stimmen

Safiullah Shahid, Luzern, Chefkoch mit eidg. FA, 1983.

nicht gewählt – 341 Stimmen

Musa Gadjiev, Ebikon, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sachbearbeiter bei der Postverzollung, 1988.

nicht gewählt – 306 Stimmen

Abilasa Leuenberger, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Studentin, Barmitarbeiterin, 1992.

nicht gewählt – 282 Stimmen

Naila Luchsinger, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Studentin, Serviceangestellte, 1993.

nicht gewählt – 260 Stimmen

Yves Bucher, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Kaufmann EFZ, Berufsmaturand, 1999.

nicht gewählt – 723 Stimmen Anna Gallati, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Campaignerin, Theaterpädagogin i. A., 1995.

nicht gewählt – 651 Stimmen

Léon Schulthess, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Zivildienstleistender, 1999.

nicht gewählt – 426 Stimmen

Merlin Schwendener, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Student, 1998.

nicht gewählt – 399 Stimmen

Lara Küenzi, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Fachfrau Gesundheit EFZ, 1999.

nicht gewählt – 268 Stimmen

Nadja Landolt, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Biomedizinische Analytikerin HF, 1993.

nicht gewählt – 249 Stimmen

Priya Kumar, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Kindererzieherin HF i. A., 2000.

nicht gewählt – 248 Stimmen

Leander Studer, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Informatiker EFZ, 1997.

nicht gewählt – 207 Stimmen

Séverin Stalder, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Zivildienstleistender, 2000.

nicht gewählt – 184 Stimmen

Jonas Ineichen, Emmenbrücke, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zivildienstleistender, Student Politikwissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 364 Stimmen

Lorena Stocker, Rain, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Kauffrau EFZ, 1997.

nicht gewählt – 250 Stimmen

Elias Balmer, Udligenswil, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zivildienstleistender, 1999.

nicht gewählt – 191 Stimmen

Sophie Karrer, Hitzkirch, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Studentin, 2001.

nicht gewählt – 190 Stimmen

Skandar Khan, Wikon, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zeichner EFZ, Berufsmaturand, 1998.

nicht gewählt – 162 Stimmen

Sandra Huwiler, Meggen, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Praktikantin JUSO Schweiz, 1999.

nicht gewählt – 148 Stimmen

Rebecca Theiler, Kriens, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Kauffrau EFZ, Passarellenstudentin, Jahrgang: keine Angabe.

nicht gewählt – 139 Stimmen

Dennis Bucher, Gunzwil, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Telematiker EFZ, 2000.

nicht gewählt – 130 Stimmen

Stephanie Behrens, Obernau, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Praktikantin Veranstaltungen, Jahrgang: keine Angaben.

nicht gewählt – 118 Stimmen

Kim Rast, Udligenswil, Liste 13 - Jungfreisinnige, Studentin Wirtschaftswissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 588 Stimmen

Ramon Bisang, Rothenburg, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Wirtschaftswissenschaften, 1996.

nicht gewählt – 516 Stimmen

Jacqueline Lang, Kriens, Liste 13 - Jungfreisinnige, Sekretärin, Sachbearbeiterin, 1989.

nicht gewählt – 498 Stimmen

Lukas Blaser, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Rechtswissenschaften, 1998.

nicht gewählt – 466 Stimmen

Thomas von Allmen, Gisikon, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ, 1996.

nicht gewählt – 423 Stimmen

Matthias Erni, Kriens, Liste 13 - Jungfreisinnige, Informatiker EFZ, 1997.

nicht gewählt – 416 Stimmen

Andrea Ammann, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ, Student BM, 1998.

nicht gewählt – 366 Stimmen

Jamal Risi, St. Niklausen, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Jazz, 1999.

nicht gewählt – 319 Stimmen

Jeronimo Egle, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ in Ausbildung, 1999.

nicht gewählt – 304 Stimmen

Yvonne Schwienbacher, Luzern, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Zeit-Coach, Anwältin, 1976.

nicht gewählt – 1470 Stimmen

Kathrin Schelker, Horw, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Primar- und Musiklehrerin, 1983.

nicht gewählt – 1429 Stimmen

David Bussmann, Hitzkirch, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Elektroinstallateur EFZ, 1989.

nicht gewählt – 1171 Stimmen

Pascal Furrer, Luzern, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Dipl. Gesundheitsfachmann, Autor, 1972.

nicht gewählt – 1000 Stimmen

Peter Kunzmann, Hildisrieden, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Chemiker, 1942.

nicht gewählt – 753 Stimmen

Pascal Meyer, Kriens, Liste 15 – JGLP, Umweltingenieur, Winzer, 1989.

nicht gewählt – 1446 Stimmen

Rahel Tiri, Stans, Liste 15 – JGLP, Kauffrau, 1999.

nicht gewählt – 1421 Stimmen

Stefan Wick, Root, Liste 15 – JGLP, Student Elektrotechnik, Elektronikentwickler, 1995.

nicht gewählt – 1235 Stimmen

Sabrina Felder, Oberkirch, Liste 15 – JGLP, Studentin Wirtschaftsrecht, Anwaltsassistentin, 1999.

nicht gewählt – 1232 Stimmen

Rosanna Schneider, Altbüron, Liste 15 – JGLP, Studentin PH, Kauffrau, 1996.

nicht gewählt – 1138 Stimmen

Sebastian Huber, Luzern, Liste 15 – JGLP, Absolvent Gymnasium, 2001.

nicht gewählt – 1032 Stimmen

David Limacher, Luzern, Liste 15 – JGLP, Student Künstliche Intelligenz, Informatiker, 1993.

nicht gewählt – 852 Stimmen

Anna-Lena Beck, Büren, Liste 15 – JGLP, Absolventin Passarelle, Kauffrau, 2000.

nicht gewählt – 678 Stimmen

Phillip Oswald, Luzern, Liste 15 – JGLP, Unternehmensberater, 1991.

nicht gewählt – 672 Stimmen

Ingbert Kaczmarczyk, Geuensee, Liste 17 – SP 60+, Berufsschullehrer, 1958.

nicht gewählt – 1000 Stimmen

Andy Schneider, Rothenburg, Liste 17 – SP 60+, Schulleiterr/Gemeinderat, 1959.

nicht gewählt – 940 Stimmen

Margrit Grünwald, Luzern, Heilpädagogin, Liste 17 – SP 60+, Co-Präsidentin SP 60+, 1949.

nicht gewählt – 703 Stimmen

Oskar Mathis, Horw, Liste 17 – SP 60+, Sozialvorsteher, 1955.

nicht gewählt – 689 Stimmen

Ursula Bachmann, Willisau, Liste 17 – SP 60+, Gerontologin, 1954.

nicht gewählt – 655 Stimmen

Trudi Lötscher, Gelfingen, Liste 17 – SP 60+, Primarlehrerin, 1955.

nicht gewählt – 571 Stimmen

Ottilia Lütolf Elsener, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Ärztin, Jahrgang: keine Angabe.

nicht gewählt – 548 Stimmen

Alice Heijman, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Sozialarbeiterin, 1954.

nicht gewählt – 348 Stimmen

Dorothée Kipfer, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Dipl. Pflegeexpertin, 1942.

nicht gewählt – 328 Stimmen

Rahel Schnyder, Schachen, Liste 20 – JSVP, Kauffrau, 1997.

nicht gewählt – 880 Stimmen

Kilian Kunz, Dagmersellen, Liste 20 – JSVP, Kaufmann, 1999.

nicht gewählt – 642 Stimmen

David Vonlaufen, Willisau, Liste 20 – JSVP, Kundenberater, 1994.

nicht gewählt – 483 Stimmen

Yannick Schuitemaker, Obernau, Liste 20 – JSVP, Student, 1996.

nicht gewählt – 362 Stimmen

Patrick Zibung, Luzern, Liste 20 – JSVP, Kaufmann BWL-Student, 1994.

nicht gewählt – 321 Stimmen

Kathrin Scherer, Meggen, Liste 22 – FDP Frauen, Leiterin Unternehmensentwicklung Wirtschaftsförderung Luzern, 1972.

nicht gewählt – 2108 Stimmen

Susanne Heer, Horw, Liste 22 – FDP Frauen, ehemalige Gemeinderätin, 1949.

nicht gewählt – 2052 Stimmen

Rosy Schmid-Ambauen, Hildisrieden, Liste 22 – FDP Frauen, Eidg. dipl. Marketingleiterin, dipl. Hotelière, Kantonsrätin, 1961.

nicht gewählt – 1765 Stimmen

Hildegard Meier-Schöpfer, Willisau, Liste 22 – FDP Frauen, Geschäftsfrau, alt Kantonsratspräsidentin, 1958.

nicht gewählt – 1401 Stimmen

Karin Ruckli, Luzern, Liste 22 – FDP Frauen, Geschäftsfrau, Präsidentin FDP-Frauen, 1958.

nicht gewählt – 1230 Stimmen

Karin Supersaxo-Freiburghaus, Adligenswil, Liste 22 – FDP Frauen, Eidg. Marketing- und Verkaufsfachfrau, 1991.

nicht gewählt – 833 Stimmen

Branka Kaiser Vesnic, Luzern, Liste 22 – FDP Frauen, Ing. FH/MBA, 1967.

nicht gewählt – 744 Stimmen

Marion Maurer, Adligenswil, Liste 22 – FDP Frauen, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen, Sängerin, 1961.

nicht gewählt – 701 Stimmen

Viktoria Aregger, Buttisholz, Liste 23 – AWG (CVP), Studentin Wirtschaft HSLU, News- und Socialmedia-Verantwortliche, 1996.

nicht gewählt – 849 Stimmen

Hans Schwegler, Ufhusen, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, dipl. Architekt HTL SIA, Vorstand AWG, 1964.

nicht gewählt – 839 Stimmen

Alex Fischer, Ebikon, Liste 23 – AWG (CVP), Geschäftsleiter, Co-Präsident Ortspartei, 1968.

nicht gewählt – 468 Stimmen

Martin Ruckli, Buttisholz, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, Vorstand AWG, 1962.

nicht gewählt – 385 Stimmen

Benjamin Koch, Luzern, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, Pflegevater, 1976.

nicht gewählt – 267 Stimmen

Urs Windler, Eschenbach, Liste 23 – AWG (CVP), Betriebsökonom HWV, 1971.

nicht gewählt – 215 Stimmen

Herbert Frey, Baldham (Deutschland), Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer Finanzberatung, 1964.

nicht gewählt – 205 Stimmen

Raymond Studer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Präsident Neue Energie Luzern Nelu, Inhaber Unternehmen für Klima, Energie und Mobilität, 1984.

nicht gewählt – 2597 Stimmen

Pirmin Jung, Eschenbach, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Holzbauing. FH SIA, Ing. Unternehmer, Präs. Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, 1968.

nicht gewählt – 2402 Stimmen

Yvonne Hunkeler, Grosswangen, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Unternehmensberaterin, VR-Präs. Verkehrsbetriebe Luzern und Basel, Kantonsrätin, 1967.

nicht gewählt – 2356 Stimmen

Marius Fischer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Elektroingenieur FH MBA, Geschäftsleiter Solarbau- und Energieunternehmen, 1972.

nicht gewählt – 1331 Stimmen

Markus Portmann, Kriens, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Energieberater, Energieunternehmer, Projektentwickler, Vizepräsident AEE Suisse, 1962.

nicht gewählt – 1217 Stimmen

Luzi Andreas Meyer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl Architekt ETH SIA, Mitinhaber Architekturbüro, CAS Nachhaltiges Bauen, 1980.

nicht gewählt – 1119 Stimmen

Markus Mächler, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), selbstständiger Architekt, Raumplaner, Präs. SBL Baugenossenschaft, Vizepräsident HEV Luzern, 1953.

nicht gewählt – 1009 Stimmen

Roger Sonderegger, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Wahlen Kantonsrat Luzern 2019, Wahlkreis Luzern-Stadt, CVP, 1977.

nicht gewählt – 941 Stimmen

Gerda Jung, Hildisrieden, Liste 25 – CSV (CVP), Familienhelferin, Allrounderin, Gemeinderätin Soziales, Kantonsrätin, GASK-Mitglied, 1969.

nicht gewählt – 1148 Stimmen

Carlo Piani, Sursee, Liste 25 – CSV (CVP), Soz. Pädagoge, Leiter Berufliche Integration, Kantonsrat, 1963.

nicht gewählt – 1039 Stimmen

Xaver Vogel, Menzberg, Liste 25 – CSV (CVP), Sekundarlehrer, 1954.

nicht gewählt – 747 Stimmen

Roger Zurbriggen, Neuenkirch, Liste 25 – CSV (CVP), Geologe, Baustoffentwickler, Kantonsrat, Co-Präsident CSV Kanton Luzern, 1966.

nicht gewählt – 735 Stimmen

Markus Arnold, Eschenbach, Liste 25 – CSV (CVP), Theologe, Ethiker, 1953.

nicht gewählt – 423 Stimmen

Ramona Thalmann Hüsler, Neudorf, Liste 25 – CSV (CVP), Archivarin, Vizepräsidentin JCVP Kanton Luzern, 1988.

nicht gewählt – 418 Stimmen

Michaela Tschuor, Wikon, Liste 26 – CVP Frauen, Juristin, Gemeindepräsidentin, 1977.

nicht gewählt – 1072 Stimmen

Helen Affentranger-Aregger, Buttisholz, Liste 26 – CVP Frauen, Familienfrau, Hochbauzeichnerin, 1968.

nicht gewählt – 1001 Stimmen

Mary Sidler Stalder, Sempach, Liste 26 – CVP Frauen, Stadträtin, Architektin, 1968.

nicht gewählt – 763 Stimmen

Claudia Bernasconi, Greppen, Liste 26 – CVP Frauen, Geschäftsfrau, Gemeindepräsidentin, Kantonsrätin, 1961.

nicht gewählt – 721 Stimmen

Susanne Stöckli, Sursee, Liste 26 – CVP Frauen, Primarlehrerin, Erwachsenenbildnerin, 1959.

nicht gewählt – 717 Stimmen

Stephan Schärli, Menzberg, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Landwirt, Abteilungsleiter Notfallstation Wolhusen, Kantonsrat, 1969.

nicht gewählt – 5085 Stimmen

Markus Odermatt, Ballwil, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1966.

nicht gewählt – 2127 Stimmen

Thomas Grüter, St.Urban, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1964.

nicht gewählt – 2042 Stimmen

Hanspeter Bucheli, Ruswil, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1964.

nicht gewählt – 1956 Stimmen

Kilian Bucher, Malters, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, 1989.

nicht gewählt – 1758 Stimmen

Marlis Krummenacher, Root, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Bäuerin FA, Kantonsrätin, 1970.

nicht gewählt – 1544 Stimmen

Andrea Baumgartner, Hintermoos, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Eidg. dipl. Bäuerin, 1977.

nicht gewählt – 502 Stimmen

Lisa Zanolla, Luzern, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Unternehmerin, 1970.

nicht gewählt – 427 Stimmen

Evelyne Zumofen Achermann, Richenthal, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land dipl. Pflegefachfrau HF, 1975.

nicht gewählt – 393 Stimmen

Monika Meier-Böll, Grosswangen, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Hausfrau, Gemeinderätin, 1963.

nicht gewählt – 330 Stimmen

Michèle Binggeli, Kriens, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Rechtsanwältin, 1985.

nicht gewählt – 316 Stimmen

Brigitte Binggeli, Büron, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, dipl. Arztgehilfin DVSA, selbständige Kosmetikerin, 1960.

nicht gewählt – 294 Stimmen

Evelyne Dahinden-Konzelmann, Geuensee, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Pflegemutter, Coach, Mentor, 1962.

nicht gewählt – 213 Stimmen

Tamara Meyer, Luzern, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Hausfrau, 1976.

nicht gewählt – 212 Stimmen

Gisela Wiedmer-Billich, Wauwil, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Gemeinderätin, Geschäftsführerin, 1968.

nicht gewählt – 201 Stimmen

Reto Birrer, Flühli, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, LKW Mechaniker, Bauer, 1996.

nicht gewählt – 756 Stimmen

Lukas Biegger, Ufhusen, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Landwirt, 1999.

nicht gewählt – 491 Stimmen

Fabian Klein, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Elektroplaner i. A., 2001.

nicht gewählt – 372 Stimmen

Pascal Räber, Nottwil, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, dipl. Hotelier-Restaurateur HF, 1991.

nicht gewählt – 304 Stimmen

Pascal Wyss, Sempach, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Automechaniker, 1986.

nicht gewählt – 301 Stimmen

Sven Wicki, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Kältemonteur, 1990.

nicht gewählt – 285 Stimmen

Marco Imfeld, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Logistiker, 1992.

nicht gewählt – 244 Stimmen

Stefan Aletz, Luzern, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Fachmann Betriebsunterhalt i. A., 2000.

nicht gewählt – 216 Stimmen

Andreas Solyom, Luzern, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Taxifahrer, 1990.

nicht gewählt – 215 Stimmen

Walter Burri, Sempach Station, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Finanzberater, 1955.

nicht gewählt – 659 Stimmen

Josefine Anderhub, Beromünster, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Landwirtin, Berufs-Chauffeurin, 1961.

nicht gewählt – 370 Stimmen

Roland Gehrig, Schötz, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Servicetechniker, 1958.

nicht gewählt – 333 Stimmen

Max Aregger, Rothenburg, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Polizeibeamter, Sozialpädagoge, 1955.

nicht gewählt – 303 Stimmen

Martin Waldis, Vitznau, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Schreiner, Fitnessberater, 1966.

nicht gewählt – 252 Stimmen

Erich Roos, Weggis, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Unternehmer, Immobilienverwalter, 1967.

nicht gewählt – 235 Stimmen

Christoph Arregger, Rothenburg, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Fahrzeugelektriker-Elektroniker, Servicetechniker, 1985.

nicht gewählt – 232 Stimmen

Emil Grabherr, Weggis, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, eidg. dipl. Berufsachschullehrer, 1947.

nicht gewählt – 210 Stimmen

Jana Pedone, Luzern, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, eidg. dipl. HR-Fachfrau, 1991.

nicht gewählt – 182 Stimmen

Oliver Heeb, Liste 31 – SVP International, Mitarbeiter Sicherheit, 1964.

nicht gewählt – 1022 Stimmen

Hans Peter Bieri, New Dehli (Indien), Liste 31 – SVP InternationalBotschaftsattaché, 1965.

nicht gewählt – 618 Stimmen

Nicolas Szita, Welwyn Garden City (Grossbritannien), Liste 31 – SVP International, Professor Techn. Biochemie, 1969.

nicht gewählt – 305 Stimmen

Peter Häberli, Göteborg (Schweden), Liste 31 – SVP International, Restaurateur, 1944.

nicht gewählt – 239 Stimmen

Karl Bachmann, Trnava (Kroatien), Liste 31 – SVP International, Rettungssanitäter IVR/SRK, 1953.

nicht gewählt – 131 Stimmen

Cyrill Wiget, Kriens, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmer, Politiker, 1962.

nicht gewählt – 1972 Stimmen

Gabi Kurer, Horw, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmerin, Kantonsrätin, 1983.

nicht gewählt – 1665 Stimmen

Urban Frye, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmer, Kantonsrat, 1962.

nicht gewählt – 1160 Stimmen

Urs Steiger, Horw, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne),, dipl. Natw. ETH SIA, Wissenschaftskommunikator, 1960.

nicht gewählt – 1096 Stimmen

Pascal Portmann, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Yogaleiter, Unternehmer, 1971.

nicht gewählt – 923 Stimmen

Sibylle Lehmann Scherer, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), dipl. Natw. ETH, Geschäftsführerin, 1969.

nicht gewählt – 827 Stimmen

Jo Bucher, Baldegg, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Landwirtin, 1980

nicht gewählt – 786 Stimmen

Caroline Felber, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Modistin, Unternehmerin, 1965.

nicht gewählt – 724 Stimmen

Patrick Renau, Llinars del Vallès (Spanien), Liste 33 – GLP International, Ing. erneuerbare Energien und Elektromobilität, 1969.

nicht gewählt – 586 Stimmen

Stefan Matti, Chicago (USA), Liste 33 – GLP International, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager Accounting, 1980.

nicht gewählt – 539 Stimmen

Florian Lüthi, Amsterdam (Niederlande), Liste 33 – GLP International, dipl. Pflegefachmann, 1988.

nicht gewählt – 472 Stimmen

Barbara Curran-Steiner, Seattle (USA), Liste 33 – GLP International, Unternehmerin, lic. oec. HSG, 1968.

nicht gewählt – 341 Stimmen

Stephan Kyburz, London (Grossbritannien), Liste 33 – GLP International, Research Fellow, Dr. rer. oec., 1984.

nicht gewählt – 271 Stimmen

Thomas Blättler, Emmenbrücke, Liste 34 - SD / NA, Logistiker, Sachbearbeiter.

nicht gewählt – 665 Stimmen

Walter Buholzer, Luzern, Liste 34 - SD / NA, Herrenkonfektionsverkäufer, Postbeamter

nicht gewählt – 559 Stimmen

Simon Koch, Mainhausen-Zellhausen (Deutschland), Liste 35 - SP International, Teamleiter, kaufm. Angestellter, 1981

nicht gewählt – 262 Stimmen

Tobias Brandner, Hongkong (China), Liste 35 - SP International, Theologe, Gefangenenseelsorger, 1965.

nicht gewählt – 256 Stimmen

Daniela Blättler, Nunoa, Santiago de Chile (Chile), Liste 35 -SP International, Lehrerin, 1984.

nicht gewählt – 234 Stimmen

Miellikki Albeverio, München (Deutschland), Liste 35 - SP International, dipl. Sozialwissenschaftlerin, 1973.

nicht gewählt – 212 Stimmen 252 Bilder Luzerner Nationalratskandidaten in der Übersicht: Das sind die Gewählten und Nichtgewählten

Zuger Nationalräte: Die Gewählten und Nichtgewählten

Thomas Aeschi, Liste 23 - SVP, bisher, Baar, Nationalrat, lic.oec., Unternehmensberater, 1979

Gewählt – 15359 Stimmen.

Gerhard Pfister, Liste 6 - CVP, bisher, Oberägeri, Nationalrat, Dr. phil., 1962.

Gewählt – 13872 Stimmen.

Manuela Weichelt-Picard, Liste 1 - Alternative - die Grünen und CSP, Zug, ehemalige Regierungsrätin, Master of Public Health, 1967.

Gewählt – 6292 Stimmen.

Andreas Lustenberger, Liste 1 - Alternative - die Grünen und CSP, Baar, Geograph, Teamleiter Caritas Schweiz, Kantonsrat, 1986.

Nicht gewählt – 5730 Stimmen.

Vroni Straub-Müller, Liste 1 - Alternative - die Grünen und CSP, Oberwil, Stadträtin, Hebamme, 1963.

Nicht gewählt – 3929 Stimmen.

Tabea Zimmermann Gibson, Liste 2 - Alternative - die Grünen und CSP-Urban, Zug, Kantonsschullehrerin, 1970.

Nicht gewählt – 1448 Stimmen.

Stéphanie Vuichard, Liste 2 - Alternative - die Grünen und CSP-Urban, Zug, Umweltwissenschaftlerin, 1989.

Nicht gewählt – 955 Stimmen.

Anastas Odermatt, Liste 2 - Alternative - die Grünen und CSP-Urban, Steinhausen, Religionswissenschaftler MA, 1985.

Nicht gewählt – 587 Stimmen.

Rita Hofer-Kühne Hünenberg, Liste 3 - Alternative-die Grünen und CSP-Landschaft, Lehrerin, Textiles Gestalten/Hauswirtschaft, 1963.

Nicht gewählt – 488 Stimmen.

Trix Gubser, Liste 3 - Alternative-die Grünen und CSP-Landschaft, Unterägeri, Sozialarbeiterin FH, 1964.

Nicht gewählt – 242 Stimmen. Paul Iten, Liste 3 - Alternative-die Grünen und CSP-Landschaft, Oberägeri, Sekundarlehrer, 1954.

Nicht gewählt – 208 Stimmen.

Esther Haas, Liste 4 - Alternative- die Grünen und CSP-Frauenpower, Cham, Berufsfachschullehrerin, 1956. Motivation.

Nicht gewählt – 277 Stimmen.

Rosemarie Fähndrich, Liste 4 - Alternative- die Grünen und CSP-Frauenpower, Steinhausen, pensioniert, 1951.

Nicht gewählt – 135 Stimmen.

Tekla Hahin, Liste 4 - Alternative- die Grünen und CSP-Frauenpower, Zug, Sekundarlehrerin, 1957.

Nicht gewählt – 130 Stimmen.

Luzian Franzini, Liste 5 - Alternative der Grünen und CSP-Junge Alternative, Zug, Vizepräsident Grüne Schweiz, Student Internationale Beziehungen, 1996.

Nicht gewählt – 821 Stimmen.

Michèle Willimann, Liste 5 - Alternative der Grünen und CSP-Junge Alternative, Zug, Raumplanerin MSc ETH, 1991.

Nicht gewählt – 691 Stimmen.

Julia Jana Küng, Liste 5 - Alternative der Grünen und CSP-Junge Alternative, Zug, Praktikantin Radiojournalismus, 2001.

Nicht gewählt – 443 Stimmen.

Laura Dittli, Liste 6 - CVP, Oberägeri, Rechtsanwältin und Notarin, 1991.

Nicht gewählt – 4852 Stimmen.

Kurt Balmer, Liste 6 - CVP, Rotkreuz, Rechtsanwalt und Notar, 1962.

Nicht gewählt – 2341 Stimmen.

Manuela Leemann, Liste 7 - CVP Frauen, Zug, Rechtsanwältin, 1981.

Nicht gewählt – 2093 Stimmen.

Mirjam Arnold-Herrmann, Liste 7 - CVP Frauen, Baar, Rechtsanwältin, 1988.

Nicht gewählt – 477 Stimmen.

Fabienne Roschi, Liste 7 - CVP Frauen, Baar, Assistentin Geschäftsleitung, 1988.

Nicht gewählt – 307 Stimmen.

Olivia Bühlmann, Liste 8 - JCVP, Baar, Rechtsanwältin und Notarin, 1991.

Nicht gewählt – 666 Stimmen.

Lynn Mösch, Liste 8 - JCVP, Hagendorn, Studentin, 1998.

Nicht gewählt – 436 Stimmen.

Peter Niederberger, Liste 8 - JCVP, Zug, Partner bei TinCan Hello – Agentur für Marketing, 1991.

Nicht gewählt – 298 Stimmen.

Pirmin Andermatt, Liste 9 - CVP-Gemeinderatsliste, Baar, Eidg. dipl. Betriebsökonom FH, Gemeinderat, 1966.

Nicht gewählt – 1137 Stimmen.

Christine Blättler-Müller, Liste 9 - CVP-Gemeinderatsliste, Hagendorn, Lehrerin, Gemeinderätin, 1967.

Nicht gewählt – 554 Stimmen.

Isabelle Menzi, Liste 9 - CVP-Gemeinderatsliste, Edlibach, Eidg. dipl. Betriebsökonomin FH, Gemeinderätin, 1973.

Nicht gewählt – 461 Stimmen.

Mathias Bürki, Liste 10 - EVP, Zug, Arzt, 1990.

Nicht gewählt – 395 Stimmen.

Eveline-Liliane Wüthrich, Liste 10 - EVP, Unterägeri, Hauswirtschaftliche Betriebsangestellte, Fachangestellte Gesundheit, 1979.

Nicht gewählt – 316 Stimmen.

Christoph Tanner, Liste 10 - EVP, Sarnen, Medizintechniker HF, 1987.

Nicht gewählt – 241 Stimmen.

Karen Umbach, Liste 11 - FDP Zug A, Zug, Beraterin, 1961.

Nicht gewählt – 4704 Stimmen.

Patrick Mollet, Liste 11 - FDP Zug A, Zug, Walchwil, Unternehmer, 1977.

Nicht gewählt – 3024 Stimmen.

Claudia Benninger, Liste 11 - FDP Zug A, Zug, Hünenberg See, Gemeinderätin, 1970.

Nicht gewählt – 1962 Stimmen.

Sussi Hodel, Liste 12 - FDP Zug B, Unterägeri, Unternehmerin, 1971.

Nicht gewählt – 2088 Stimmen.

Gian Brun, Liste 12 - FDP Zug B, Hünenberg See, Software-Entwickler, 1998.

Nicht gewählt – 1130 Stimmen.

Cédric Schmid, Liste 12 - FDP Zug B, Zug, Unternehmer und Treuhänder, 1980.

Nicht gewählt – 972 Stimmen.

Rainer Leemann, Liste 13 - FDP Zug C, Zug, Betriebswirtschafter, 1985.

Nicht gewählt – 1610 Stimmen.

Beda Schlumpf, Liste 13 - FDP Zug C, Steinhausen, Baumeister und Lehrperson, 1972.

Nicht gewählt – 990 Stimmen.

Gilbert Chapuis, Liste 13 - FDP Zug C, Zug, Dipl. Architekt ETH SIA, 1951.

Nicht gewählt – 362 Stimmen.

Nicole Zweifel, Liste 14 - GLP, Zug, Dipl. Natw. ETH, MAS Raumplanung ETH, 1974.

Nicht gewählt – 2317 Stimmen.

Sandra Moebus, Liste 14 - GLP, Hünenberg See, Physik-Ingenieurin, Konfliktmanagerin, 1979.

Nicht gewählt – 1756 Stimmen. Stefan W. Huber, Liste 14 - GLP, Zug, Klassenlehrer Sekundarstufe, 1986.

Nicht gewählt – 1289 Stimmen.

Klemens Iten, Liste 15 - JGLP, Unterägeri, Angehender Ingenieur ETH, 1999.

Nicht gewählt – 528 Stimmen.

Alena Mächler, Liste 15 - JGLP, Allenwinden, Studentin, angehende Primarlehrerin FH, 1997.

Nicht gewählt – 372 Stimmen.

Nils Jacobi, Liste 15 - JGLP, Rotkreuz, Schüler, 2001.

Nicht gewählt – 176 Stimmen.

Christina Bürgi Dellsperger, Liste 16 - SP, Risch, Dr. phil. I, Diplomatin EDA, 1960.

Nicht gewählt – 850 Stimmen.

Isabel Liniger, Liste 16 - SP, Baar, Studentin Rechtswissenschaft, 1995.

Nicht gewählt – 770 Stimmen.

Urs Bertschi, Liste 16 - SP, Zug, lic. iur., Rechtsanwalt, 1955.

Nicht gewählt – 420 Stimmen.

Barbara Gysel, Liste 17 - SP Zug für Bern, Zug, Executive Master of Arts Management/Mitglied Geschäftsleitung, 1977.

Nicht gewählt – 2095 Stimmen.

Dolfi Müller, Liste 17 - SP Zug für Bern, Zug, alt Stadtpräsident, lic. oec., lic. iur. Rechtsanwalt, 1955.

Nicht gewählt – 2022 Stimmen.

Eusebius Spescha, Liste 17 - SP Zug für Bern, Zug, lic. phil./Betriebspsychologe, alt Stadtrat, 1953.

Nicht gewählt – 507 Stimmen.

Armin Jans, Liste 18 - SP60+, Zug, alt Prof. Fachhochschule, alt Nationalrat, 1949.

Nicht gewählt – 296 Stimmen.

Beat Iten, Liste 18 - SP60+, Unterägeri, lic. phil I, Psychologe, 1958.

Nicht gewählt – 251 Stimmen.

Guido Suter, Liste 18 - SP60+, Walchwil, Bibliothekar, 1958.

Nicht gewählt – 241 Stimmen.

Jérôme Peter, Liste 19 - SP Klimaschutz, Oberwil, Student, 1994.

Nicht gewählt – 284 Stimmen.

Fabian Freimann, Liste 19 - SP Klimaschutz, Hünenberg, Trainer, Sportwissenschafter, 1985.

Nicht gewählt – 241 Stimmen.

Oliver Ranger, Liste 19 - SP Klimaschutz, Zug, Büro-Angestellter, 1993.

Nicht gewählt – 197 Stimmen.

Simone Hutter, Liste 20 - SP Frauen, Baar, Primarlehrerin und Freelancerin Kommunikation, 1976.

Nicht gewählt – 420 Stimmen.

Virginia Köpfli, Liste 20 - SP Frauen, Hünenberg See, Studentin Geschichte, 1994.

Nicht gewählt – 251 Stimmen.

Jeannette Simeon-Dubach, Liste 20 - SP Frauen, Walchwil, Kommunikations-Beraterin, 1961.

Nicht gewählt – 223 Stimmen.

Rupan Sivaganesan, Liste 21 - SP Männer, Zug, Sozialpädagoge BSc Hochschule Luzern/FHZ, 1981.

Nicht gewählt – 504 Stimmen.

Christian Hegglin, Liste 21 - SP Männer, Zug, Berufsschullehrer, 1975.

Nicht gewählt – 402 Stimmen.

Alois Gössi, Liste 21 - SP Männer, Baar, Eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker, 1959.

Nicht gewählt – 368 Stimmen.

Anna Spescha, Liste 22 - SP Juso, Zug, Forschungsassistentin, 1995.

Nicht gewählt – 247 Stimmen.

Ronahi Yener, Liste 22 - SP Juso, Baar, Sachbearbeiterin Administration, 2000.

Nicht gewählt – 141 Stimmen.

Sofia Zouhir, Liste 22 - SP Juso, Zug, Studentin Public and Non-Profit-Management, 1998.

Nicht gewählt – 131 Stimmen.

Thomas Werner, Liste 23 - SVP, Unterägeri, Kriminalpolizei Stadt Zürich, Leiter Ermittlungen Kinderschutz, Kantonsrat, 1972.

Nicht gewählt – 6031 Stimmen.

Brigitte Wenzin Widmer, Liste 23 - SVP, Cham, Bäuerin, Kauffrau EFZ, Exportfachfrau FA, Kantonsrätin, 1969.

Nicht gewählt – 4260 Stimmen.

Adrian Risi, Liste 24 - SVP, Zug, Unternehmer, Kantonsrat, 1962.

Nicht gewählt – 2372 Stimmen.

Thomas Dubach, Liste 24 - SVP, Zug, Vermögensverwalter, Mitglied des Grossen Gemeinderats, 1973.

Nicht gewählt – 511 Stimmen.

Jeffrey Illi, Liste 24 - SVP, Hünenberg See, Unternehmer, 1987.

Nicht gewählt – 369 Stimmen.

Martin Schuler, Liste 25 - SVP, Hünenberg, Landwirt, Kantonsrat, 1983.

Nicht gewählt – 720 Stimmen.

Niko Trlin, Liste 25 - SVP, Zug, Berater im Druck- und Digitalisierungsbereich, 1978.

Nicht gewählt – 392 Stimmen.

Jennifer Germann, Liste 25 - SVP, Baar, Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung, 1996.

Nicht gewählt – 346 Stimmen.

75 Bilder Kanton Zug im Überblick: Die gewählten und nicht gewählten Nationalräte und ihre Stimmenzahl

Schwyzer Nationalräte: Die Gewählten und Nichtgewählten