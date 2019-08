Kantonsbahnhof Altdorf: Spatenstich ist am 9. September Bald starten die Bauarbeiten am neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. In den nächsten zwei Jahren wird aus dem beschaulichen Regionalbahnhof die neue Urner Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr. Ab Montag, 19. August, wird der Installationsplatz bereitgestellt.

Der Kantonsbahnhof Altdorf spielt eine wichtige Rolle im neuen Verkehrskonzept des Kantons Uri. (Bild: Urs Hanhart)

(pd/zf) Bald starten die Bauarbeiten am neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. In den nächsten zwei Jahren wird aus dem beschaulichen Regionalbahnhof die neue Urner Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr. «Ab Dezember 2021 halten am Kantonsbahnhof hochwertige Fern- und Regionalverkehrszüge, die die Reisenden schnell und verlässlich nach Norden und Süden bringen», heisst es in einer Medienmitteilung der Baudirektion Uri. Das Busangebot der Auto AG Uri wird auf den Kantonsbahnhof ausgerichtet. «Aus den Gemeinden gibt es Linien zum Kantonsbahnhof mit seinen top Zugverbindungen.» Auf dem heutigen Bahnhofplatz entsteht dafür ein neuer Bushof mit sechs behindertengerechten Haltekanten.

Der Spatenstich für den Kantonsbahnhof, einem Gemeinschaftswerk des Kantons Uri, der Urner Kantonalbank, den Schweizerischen Bundesbahnen und der Gemeinde Altdorf, findet am 9. September statt, wie nun bekannt gegeben wurde. Danach gehe es gleich mit den Hauptarbeiten los. Bereits vor dem Spatenstich werden kleinere Vorarbeiten ausgeführt. So wird beispielsweise ab Montag, 19. August, der Installationsplatz erstellt. Die Vorarbeiten werden den Verkehr rund um den Bahnhof Altdorf nicht beeinträchtigen.