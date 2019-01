Korporation Ursern muss neuen Talschreiber suchen Talschreiber Georg Simmen tritt im Frühjahr 2020 zurück. Zudem hat der Talrat Ursern an seiner ersten Sitzung im Jahr 2019 den Rückzug der Initiative «Keine Herdenschutzhunde im Urserntal» zur Kenntnis genommen. Bruno Arnold

Der Talschreiber der Korporation Ursern, Georg Simmen, sucht eine neue politische Herausforderung. (Bild: PD)

Talschreiber Georg Simmen, Realp, hat angekündigt, die Korporation und das Elektrizitätswerk Ursern im Frühling 2020 zu verlassen. Er will eine neue Herausforderung im politischen Bereich suchen. Der Talrat Ursern hat daher beschlossen, die Stelle im Frühjahr 2019 auszuschreiben, um zum Zeitpunkt der Kündigung eine Nachfolge präsentieren zu können.

Talschreiber-Stellvertreter Hans-Werner Nager, Realp, geht per Ende 2019 in Pension. Als neuer Stellvertreter des Talschreibers per 1. Januar 2020 wurde Sandro Baumann gewählt, der bereits seit Dezember 2017 für das EW Ursern im Finanzbereich tätig ist und mit der Pensionierung von Hans-Werner Nager auch Aufgaben bei der Korporation Ursern übernehmen soll.

Herdenschutzhunde: Initiative zurückgezogen

«Die Initianten haben die Initiative ‹Keine Herdenschutzhunde im Urserntal› zurückgezogen», konnte Talammann Beat Schmid an der ersten Sitzung im Jahr 2019, dem so genannten «Kindlirat», weiter bekannt geben (siehe auch «Zentralschweiz am Sonntag» vom 16. Dezember 2018). Damit sei den Bemühungen der Korporation Ursern Rechnung getragen worden, bei künftigen Herdenschutzhunden-Projekten zusammen mit den Verantwortlichen des Kantons Uri genau zu prüfen, ob sich das vorgesehene Gebiet überhaupt für einen Einsatz dieser Hunde eigne oder ob im Zweifelsfall eher zum Einsatz von alternativen Herdenschutzmassnahmen zu raten sei. Der Talrat Ursern hat darum beschlossen, diese Initiative am Protokoll abzuschreiben.

Baurecht für Lawinenverbauungen am Oberalppass

Der Talrat Ursern hat in eigener Kompetenz der Matterhorn Gotthard Bahn ein Baurecht für Lawinenverbauungen in den Gebieten Staflerbord und Harte Planggen West und Ost erteilt. Damit kann die Bahn ihre Gleisanlagen auf dem Oberalppass künftig besser vor Lawinen schützen, und dadurch sollte die Verfügbarkeit im Winter erhöht werden.

Im Weiteren hat der Talrat Ursern über erleichterte Einbürgerungen befunden und als Vorbereitung für die Talgemeinde 2019 zur Kenntnis genommen, dass es drei ordentliche Einbürgerungen geben soll. Traditionellerweise spendet die Korporation Ursern anlässlich des «Kindlirats» einen Beitrag an eine wohltätige Institution. Dieses Jahr soll diese Spende an eine Organisation gehen, die bedürftige Kinder in der Schweiz unterstützt.