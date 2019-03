Kraftwerk Gurtnellen hat erfolgreiches erstes Produktionsjahr hinter sich Die Kraftwerk Gurtnellen AG hat im vergangenen Jahr mehr Strom produziert als erwartet. An der Generalversammlung vom 25. März wurde ausserdem Verwaltungsratsmitglied Peter Ziegler verabschiedet. Neu nimmt Kurt Schuler Einsitz.

Der Verwaltungsrat der KW Gurtnellen AG; von links: Andreas Bissig, EWA; der verabschiedete Peter Ziegler, Korporation Uri; Werner Jauch, Präsident und der neu gewählte Kurt Schuler, Korporation Uri. (Bild: PD)

(pd/jb) Das ausgebaute und erneuerte Kraftwerk (KW) Gurtnellen wurde am 9. Juni 2018 nach knapp zwei Jahren Bauzeit eingeweiht. «Die Inbetriebsetzung des KW Gurtnellen erfolgte rund drei Monate früher als geplant», sagte Werner Jauch, Verwaltungsratspräsident der KW Gurtnellen AG, anlässlich der GV vom 25. März. «Und dies trotz des anspruchsvollen Baus in alpinem Gelände, der uns vor Herausforderungen stellte.»

Durch die frühere Inbetriebsetzung konnte 2017/18 bereits ein erstes komplettes Produktionsjahr erreicht werden. Mit erfreulichen Zahlen: Die Jahresproduktion betrug 38,68 Millionen kWh, budgetiert waren 31,5 Millionen. «Die günstige Wetterkonstellation im ersten Geschäftshalbjahr hat die Stromproduktion unterstützt», führt Werner Jauch aus. «Dank der hohen Verfügbarkeit der Anlagen konnten wir diese Voraussetzungen optimal nutzen.» Die 38,68 Millionen kWh aus dem KW Gurtnellen reichen zur Versorgung von 8700 Haushalten und liefern einen wichtigen Beitrag an die Energiestrategie des Kantons Uri. Der Ausbau der Wasserkraft ist darin ein zentrales Thema. Bis 2020 soll die Stromproduktion aus Wasserkraftwerken gegenüber 2006 um 150 Millionen kWh erhöht werden.

50 Urner Firmen waren beteiligt

Insgesamt hat EWA zusammen mit Partnern in den vergangenen Jahren 116 Millionen kWh Stromproduktion mit neuen Kraftwerken zugebaut. Diese 116 Millionen kWh können sich auch schweizweit sehen lassen: Es sind mehr als 25 Prozent des gesamten Zubaus bei der Kleinwasserkraft in der Schweiz der letzten zehn Jahre.» Die umfassende Erneuerung und der Ausbau des Kraftwerks haben Arbeit und Wertschöpfung ins Urner Oberland gebracht: Die 25,5 Millionen Franken Investitionssumme blieben zum grössten Teil in Uri. Rund 50 Urner Firmen waren beteiligt. Ausserdem leistete das KW Gurtnellen im vergangenen Jahr rund 1,19 Millionen Franken in Form von Wasserzinsen, Steuern und Dividenden an den Kanton.

Mutation im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung wurde Peter Ziegler als Verwaltungsratsmitglied verabschiedet. Werner Jauch, Präsident des Verwaltungsrats dankte ihm für seinen Einsatz und sein Engagement für die KW Gurtnellen AG. Als neuen Vertreter der Korporation Uri wählte die Generalversammlung Korporationsverwalter Kurt Schuler.